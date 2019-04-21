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Я готовий підставити плече Зеленському – Порошенко

Неділя, 21 квітня 2019, 20:46

Президент Петро Порошенко і його команда готові допомагати в перехідний період новому президенту Володимиру Зеленському.  

Про це він сказав, виступаючи у своєму штабі, після оголошення результатів екзит-полів.

"Хочу наголосити, що особисто я і вся моя команда готова підставити плече президенту в усіх його рішеннях, які відповідатимуть національним інтересам України і наближатимуть нас до Євросоюзу і НАТО", - сказав він.

"Між офіційним оголошенням виборів і інавгурацією я готовий без жодних обмежень витрачати будь-який час для того щоб допомогти новому президенту увійти в курс справ в найменших деталях. Більше того я готовий передати йому всю мережу міжнародної підтримки України. Цю мережу, яку ми так дбайливо вибудовували роками. І це і є та реальна "сітка", а не там де нас безпідставно звинувачували опоненти".

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Нагадаємо:

  • 21 квітня в Україні обирають нового президента. До другого туру виборів пройшли Володимир Зеленський і Петро Порошенко.
  • Виборчі дільниці закрилися о 20.00. 
  • За результатами національного екзит-полу станом на 18.00 Володимир Зеленський (73,2%) випереджає Порошенка (25,3%) у другому турі майже на 50 відсоткових пункти.

Олександр Шумімін, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ПорошенкоЗеленськийвибори президента 2019
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