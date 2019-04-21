Я готовий підставити плече Зеленському – Порошенко

Президент Петро Порошенко і його команда готові допомагати в перехідний період новому президенту Володимиру Зеленському.

Про це він сказав, виступаючи у своєму штабі, після оголошення результатів екзит-полів.

"Хочу наголосити, що особисто я і вся моя команда готова підставити плече президенту в усіх його рішеннях, які відповідатимуть національним інтересам України і наближатимуть нас до Євросоюзу і НАТО", - сказав він.

"Між офіційним оголошенням виборів і інавгурацією я готовий без жодних обмежень витрачати будь-який час для того щоб допомогти новому президенту увійти в курс справ в найменших деталях. Більше того я готовий передати йому всю мережу міжнародної підтримки України. Цю мережу, яку ми так дбайливо вибудовували роками. І це і є та реальна "сітка", а не там де нас безпідставно звинувачували опоненти".

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