Я готовий підставити плече Зеленському – Порошенко
Президент Петро Порошенко і його команда готові допомагати в перехідний період новому президенту Володимиру Зеленському.
Про це він сказав, виступаючи у своєму штабі, після оголошення результатів екзит-полів.
"Хочу наголосити, що особисто я і вся моя команда готова підставити плече президенту в усіх його рішеннях, які відповідатимуть національним інтересам України і наближатимуть нас до Євросоюзу і НАТО", - сказав він.
"Між офіційним оголошенням виборів і інавгурацією я готовий без жодних обмежень витрачати будь-який час для того щоб допомогти новому президенту увійти в курс справ в найменших деталях. Більше того я готовий передати йому всю мережу міжнародної підтримки України. Цю мережу, яку ми так дбайливо вибудовували роками. І це і є та реальна "сітка", а не там де нас безпідставно звинувачували опоненти".
Читайте також онлайн: Хроніка виборів президента 2019, другий тур
Нагадаємо:
- 21 квітня в Україні обирають нового президента. До другого туру виборів пройшли Володимир Зеленський і Петро Порошенко.
- Виборчі дільниці закрилися о 20.00.
- За результатами національного екзит-полу станом на 18.00 Володимир Зеленський (73,2%) випереджає Порошенка (25,3%) у другому турі майже на 50 відсоткових пункти.
powered by lun.ua