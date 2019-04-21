Я готов подставить плечо Зеленскому – Порошенко
Президент Петр Порошенко и его команда готовы помогать в переходный период новому президенту Владимиру Зеленскому.
Об этом он сказал, выступая в своем штабе, после объявления результатов экзит-полов.
"Хочу подчеркнуть, что лично я и вся моя команда готовы подставить плечо президенту во всех его решениях, которые будут отвечать национальным интересам Украины и приближать нас к Евросоюзу и НАТО", - сказал он.
"Между официальным объявлением выборов и инаугурацией я готов без ограничений тратить любое время для того чтобы помочь новому президенту войти в курс дел в мельчайших деталях. Более того я готов передать ему всю сеть международной поддержки Украины. Эту сеть, которую мы так бережно выстраивали годами. И это и есть та реальная "сетка", а не там где нас безосновательно обвиняли оппоненты".
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Напомним:
- 21 апреля состоялся второй тур выборов президента Украины.
- Согласно данным экзит-пола, за Зеленского отдали голоса 73.2% опрошенных украинцев, за Петра Порошенко – 25.3%.
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