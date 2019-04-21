Я готов подставить плечо Зеленскому – Порошенко

Президент Петр Порошенко и его команда готовы помогать в переходный период новому президенту Владимиру Зеленскому.

Об этом он сказал, выступая в своем штабе, после объявления результатов экзит-полов.

"Хочу подчеркнуть, что лично я и вся моя команда готовы подставить плечо президенту во всех его решениях, которые будут отвечать национальным интересам Украины и приближать нас к Евросоюзу и НАТО", - сказал он.

"Между официальным объявлением выборов и инаугурацией я готов без ограничений тратить любое время для того чтобы помочь новому президенту войти в курс дел в мельчайших деталях. Более того я готов передать ему всю сеть международной поддержки Украины. Эту сеть, которую мы так бережно выстраивали годами. И это и есть та реальная "сетка", а не там где нас безосновательно обвиняли оппоненты".

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Напомним: