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Зеленський розповів, як він будуватиме стосунки з Росією

Неділя, 21 квітня 2019, 21:41
Зеленський розповів, як він будуватиме стосунки з Росією
Ельдар Сарахман, УП

Кандидат у президенти Володимир Зеленський розповів, що продовжить Мінський процес та роботу у Нормандському форматі.

Про це він розповів у своєму штабі у КВЦ "Парковий" після озвучення результату Національного екзит-полу.

"Ми будемо діяти в будь-якому випадку в Нормандському форматі, будемо продовжувати Мінський процес, ми будемо його перезавантажувати. Я вважаю, що там будуть кадрові заміни. У будь-якому випадку ми будемо продовжувати Мінський напрямок і йти до кінця заради того, щоб припинити вогонь, бо це найголовніше для нас - повернути наших хлопців живими", - сказав Зеленський.

За його словами, "для нас (команди Зеленського – УП) зараз завдання номер один повернути наших всіх ув'язнених, всіх полонених, військовополонених".

Він розповів, що спілкувався з з батьками, матерями полонених РФ моряків.

"Я зроблю все, щоб повернути наших хлопців додому", - наголосив він.

Також він розповів, що він та його команда робитиме "потужну інформаційну війну", щоб закінчити війну на Донбасі.

"Наш план-підготовка, ми будемо робити дуже потужну інформаційну війну з приводу того, щоб закінчити вогонь на Донбасі…. Ми вас (журналістів – УП) запрошуємо, ми будемо з вами розмовляти. Найближчий час ми повідомимо всім. Всіх наших українських журналістів і блогерів. У нас є план дій", - зазначив Зеленський.

Він запевнив, що у його команди "є дуже креативні ідеї" і що їм "потрібна ваша допомога".

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Нагадаємо:

  • 21 квітня відбувся другий тур виборів президента України.
  • Згідно з даними екзит-полу, за Зеленського віддали голоси 73.2% опитаних українців, за Петра Порошенка – 25.3%.

Марія Думанська, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗеленськийРосіяДонбасполоненіЗМІ
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