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Зеленский рассказал, как он будет строить отношения с Россией

Воскресенье, 21 апреля 2019, 21:41
Зеленский рассказал, как он будет строить отношения с Россией
Эльдар Сарахман, УП

Кандидат в президенты Владимир Зеленский рассказал, что продолжит Минский процесс и работу в нормандском формате.

Об этом он рассказал в своем штабе в КВЦ "Парковый" после озвучивания результата Национального экзит-пола.

"Мы будем действовать в любом случае в нормандском формате, будем продолжать Минский процесс, мы будем его перезагружать. Я считаю, что там будут кадровые изменения. В любом случае мы будем продолжать Минское направление и идти до конца ради того, чтобы прекратить огонь, потому что это самое главное для нас - вернуть наших ребят живыми", - сказал Зеленский.

По его словам, "для нас (команды Зеленского - УП) сейчас задача номер один вернуть наших всех заключенных, всех пленных, военнопленных".

Он рассказал, что общался с родителями, матерями пленных Россией моряков.

"Я сделаю все, чтобы вернуть наших ребят домой", - подчеркнул он.

Также он рассказал, что он и его команда будет делать "мощную информационную войну", чтобы закончить войну на Донбассе.

"Наш план-подготовка, мы будем делать очень мощную информационную войну по поводу того, чтобы закончить огонь на Донбассе .... Мы вас (журналистов - УП) приглашаем, мы будем с вами разговаривать. В ближайшее время мы сообщим всем. Всех наших украинских журналистов и блоггеров. У нас есть план действий", - отметил Зеленский.

Он заверил, что у его команды есть "очень креативные идеи" и им "нужна ваша (журналистов и блоггеров - УП) помощь".

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Напомним:

  • 21 апреля состоялся второй тур выборов президента Украины.
  • Согласно данным экзит-пола, за Зеленского отдали голоса 73.2% опрошенных украинцев, за Петра Порошенко – 25.3%.

Мария Думанская, УП

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Темы: ЗеленскийРосcияДонбасспленныеСМИ
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