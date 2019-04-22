ЦВК опрацювала уже 20% протоколів - Зеленський набирає понад 73%

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Понеділок, 22 квітня 2019, 01:12

За даними ЦВК станом на 01:10 22 квітня, Володимир Зеленський набирає 73,3%, Петро Порошенко - 24,36%.

2,33% бюлетенів визнано недійсними. 

Явка виборців у другому турі виборів президента становила 62,07%.

Результати Національного екзит-полу показали таку підтримку кандидатів: 73% за Зеленського, 25,5% – за Порошенка.

За даними екзит-полу ТСН, Зеленський набрав 72,7% голосів виборців, а Порошенко – 27,3% голосів. Екзит-пол каналу "112 Україна" показав такий результат: Зеленський – 73,7%, Порошенко – 26,3% голосів виборців.

Українська правда

Теми: вибори президента 2019 Порошенко Зеленський ЦВК
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