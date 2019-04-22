ЦВК опрацювала уже 20% протоколів - Зеленський набирає понад 73%
Понеділок, 22 квітня 2019, 01:12
За даними ЦВК станом на 01:10 22 квітня, Володимир Зеленський набирає 73,3%, Петро Порошенко - 24,36%.
2,33% бюлетенів визнано недійсними.
Явка виборців у другому турі виборів президента становила 62,07%.
Результати Національного екзит-полу показали таку підтримку кандидатів: 73% за Зеленського, 25,5% – за Порошенка.
За даними екзит-полу ТСН, Зеленський набрав 72,7% голосів виборців, а Порошенко – 27,3% голосів. Екзит-пол каналу "112 Україна" показав такий результат: Зеленський – 73,7%, Порошенко – 26,3% голосів виборців.
Українська правда