ЦИК обработала уже 20% протоколов - Зеленский набирает более 73%

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Понедельник, 22 апреля 2019, 01:12

По данным ЦИК по состоянию на 1:10 22 апреля, Владимир Зеленский набирает 73,3%, Петр Порошенко - 24,36%.

2,33% бюллетеней признаны недействительными.

Явка избирателей во втором туре выборов президента составила 62,07%.

Результаты Национального экзит-пола показали такую поддержку кандидатов: 73% за Зеленского, 25,5% – за Порошенко.

По данным экзит-пола ТСН, Зеленский набрал 72,7% голосов избирателей, а Порошенко – 27,3% голосов. Экзит-пол канала "112 Украина" показал следующий результат: Зеленский – 73,7%, Порошенко – 26,3% голосов избирателей.

Украинская правда

Темы: выборы президента 2019 Порошенко Зеленский ЦИК
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