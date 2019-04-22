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ЦВК опрацювала майже половину протоколів, Зеленський має 73% підтримки

Понеділок, 22 квітня 2019, 03:04
ЦВК опрацювала майже половину протоколів, Зеленський має 73% підтримки

Центральна виборча комісія опрацювала 49,57% електронних протоколів у другому турі президента України. Володимир Зеленський набирає 73,0% голосів, Петро Порошенко - 24,65%.

Про це свідчать дані на сайті ЦВК станом на 03:03 22 квітня.

 

2,33% бюлетенів визнали недійсними.

Явка виборців у другому турі виборів президента становила 62,07%.

Результати Національного екзит-полу показали таку підтримку кандидатів: 73% за Зеленського, 25,5% – за Порошенка.

За даними екзит-полу ТСН, Зеленський набрав 72,7% голосів виборців, а Порошенко – 27,3% голосів. Екзит-пол каналу "112 Україна" показав такий результат: Зеленський – 73,7%, Порошенко – 26,3% голосів виборців.

Українська правда
Теми: ЦВКвибори президента 2019ПорошенкоЗеленський
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