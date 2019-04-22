ЦИК обработала почти половину протоколов, Зеленский имеет 73% поддержки

Центральная избирательная комиссия обработала 49,57% электронных протоколов во втором туре президента Украины. Владимир Зеленский набирает 73,0% голосов, Петр Порошенко - 24,65%.

Об этом свидетельствуют данные на сайте ЦИК по состоянию на 03:03 22 апреля.

2,33% бюллетеней признаны недействительными.

Явка избирателей во втором туре выборов президента составила 62,07%.

Результаты Национального экзит-пола показали такую поддержку кандидатов: 73% за Зеленского, 25,5% – за Порошенко.

По данным экзит-пола ТСН, Зеленский набрал 72,7% голосов избирателей, а Порошенко – 27,3% голосов. Экзит-пол канала "112 Украина" показал следующий результат: Зеленский – 73,7%, Порошенко – 26,3% голосов избирателей.