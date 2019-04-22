ЦВК: Оголошення офіційних результатів виборів може затягнутись

Член Центральної виборчої комісії Євген Радченко заявив, що оголошення офіційних результатів виборів президента України може затягнутись через святкові та вихідні дні.

Про це він сказав у коментарі ТСН.

"Великдень для українців - одне з найбільших свят, тому ми хвилюємось, що можемо не отримати інформацію від судових органів влади про те, що ніде немає позовів. Ми зможемо встановити і оголосити результати орієнтовно 30 квітня", - підкреслив він.

За його словами, попередні результати виборів, за електронними протоколами, стануть відомі за 2-3 дні.

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