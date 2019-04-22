ЦВК: Оголошення офіційних результатів виборів може затягнутись
Понеділок, 22 квітня 2019, 05:45
Член Центральної виборчої комісії Євген Радченко заявив, що оголошення офіційних результатів виборів президента України може затягнутись через святкові та вихідні дні.
Про це він сказав у коментарі ТСН.
"Великдень для українців - одне з найбільших свят, тому ми хвилюємось, що можемо не отримати інформацію від судових органів влади про те, що ніде немає позовів. Ми зможемо встановити і оголосити результати орієнтовно 30 квітня", - підкреслив він.
За його словами, попередні результати виборів, за електронними протоколами, стануть відомі за 2-3 дні.
Нагадаємо:
- 21 квітня пройшов другий тур президентських виборів.
- ЦВК станом на 05:45 опрацювала більше 70% електронних протоколів. Володимир Зеленський набирає 73,05% голосів, Петро Порошенко - 24,61%.
- Явка виборців у другому турі виборів президента становила 62,07%.
- Результати Національного екзит-полу показали таку підтримку кандидатів: 73% за Зеленського, 25,5% – за Порошенка.
- За даними екзит-полу ТСН, Зеленський набрав 72,7% голосів виборців, а Порошенко – 27,3% голосів. Екзит-пол каналу "112 Україна" показав такий результат: Зеленський – 73,7%, Порошенко – 26,3% голосів виборців.