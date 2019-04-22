ЦИК: Объявление официальных результатов выборов может затянуться
Понедельник, 22 апреля 2019, 05:45
Член Центральной избирательной комиссии Евгений Радченко заявил, что объявления официальных результатов выборов президента Украины может затянуться из-за праздничных и выходных дней.
Об этом он сказал в комментарии ТСН.
"Пасха для украинцев - один из крупнейших праздников, поэтому мы волнуемся, что можем не получить информацию от судебных органов власти о том, что нигде нет исков. Мы сможем установить и объявить результаты ориентировочно 30 апреля", - подчеркнул он.
По его словам, предварительные результаты выборов, по электронным протоколам, станут известны через 2-3 дня.
Напомним:
- 21 апреля прошел второй тур президентских выборов.
- ЦИК по состоянию на 05:45 обработала более 70% электронных протоколов. Владимир Зеленский набирает 73,05% голосов, Петр Порошенко - 24,61%.
- Явка избирателей во втором туре выборов президента составила 62,07%.
- Результаты Национального экзит-пола показали такую поддержку кандидатов: 73% за Зеленского, 25,5% – за Порошенко.
- По данным экзит-пола ТСН, Зеленский набрал 72,7% голосов избирателей, а Порошенко – 27,3% голосов. Экзит-пол канала "112 Украина" показал следующий результат: Зеленский – 73,7%, Порошенко – 26,3% голосов избирателей.