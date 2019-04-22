ЦИК: Объявление официальных результатов выборов может затянуться

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Понедельник, 22 апреля 2019, 05:45

Член Центральной избирательной комиссии Евгений Радченко заявил, что объявления официальных результатов выборов президента Украины может затянуться из-за праздничных и выходных дней.

Об этом он сказал в комментарии ТСН.

"Пасха для украинцев - один из крупнейших праздников, поэтому мы волнуемся, что можем не получить информацию от судебных органов власти о том, что нигде нет исков. Мы сможем установить и объявить результаты ориентировочно 30 апреля", - подчеркнул он.

По его словам, предварительные результаты выборов, по электронным протоколам, станут известны через 2-3 дня.

Напомним:

  • 21 апреля прошел второй тур президентских выборов.
  • ЦИК по состоянию на 05:45 обработала более 70% электронных протоколов. Владимир Зеленский набирает 73,05% голосов, Петр Порошенко - 24,61%.
  • Явка избирателей во втором туре выборов президента составила 62,07%.
  • Результаты Национального экзит-пола показали такую поддержку кандидатов: 73% за Зеленского, 25,5% – за Порошенко.
  • По данным экзит-пола ТСН, Зеленский набрал 72,7% голосов избирателей, а Порошенко – 27,3% голосов. Экзит-пол канала "112 Украина" показал следующий результат: Зеленский – 73,7%, Порошенко – 26,3% голосов избирателей.

Темы: ЦИК выборы президента 2019
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