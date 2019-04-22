ЦИК: Объявление официальных результатов выборов может затянуться

Член Центральной избирательной комиссии Евгений Радченко заявил, что объявления официальных результатов выборов президента Украины может затянуться из-за праздничных и выходных дней.

Об этом он сказал в комментарии ТСН.

"Пасха для украинцев - один из крупнейших праздников, поэтому мы волнуемся, что можем не получить информацию от судебных органов власти о том, что нигде нет исков. Мы сможем установить и объявить результаты ориентировочно 30 апреля", - подчеркнул он.

По его словам, предварительные результаты выборов, по электронным протоколам, станут известны через 2-3 дня.

Напомним: