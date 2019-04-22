Обработано более 80% протоколов, Зеленский набирает 73%

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Понедельник, 22 апреля 2019, 06:42

Центральная избирательная комиссия обработала 82.74% электронных протоколов второго тура выборов президента Украины. Владимир Зеленский набирает 73.15% голосов, Петр Порошенко - 24.51%.

Об этом свидетельствуют данные на сайте ЦИК по состоянию на 06:42 22 апреля.

2,32% бюллетеней признаны недействительными.

 

Явка избирателей во втором туре выборов президента составила 62,07%.

Результаты Национального экзит-пола показали такую поддержку кандидатов: 73% за Зеленского, 25,5% – за Порошенко.

По данным экзит-пола ТСН, Зеленский набрал 72,7% голосов избирателей, а Порошенко – 27,3% голосов. Экзит-пол канала "112 Украина" показал следующий результат: Зеленский – 73,7%, Порошенко – 26,3% голосов избирателей.

Темы: ЦИК выборы президента 2019 Зеленский Порошенко
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