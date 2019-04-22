Порошенко виграв за кордоном

Кандидат у президенти Петро Порошенко здобув перемогу у закордонному окрузі, після опрацювання 100% протоколів його підтримали 54,73% виборців, які голосували не в Україні.

Про це свідчать дані Центральної виборчої комісії.

За Порошенка проголосували громадяни України в США, Канаді, Великій Британії, Німеччині, Італії, Іспанії, Японії, Китаї, ОАЕ, ПАР...

Опонент Порошенка Володимир Зеленський набрав за кордоном - 43,78% голосів.

Зокрема, Зеленського підтримали в Грузії, Білорусі, Польщі, Молдові, Чехії, Литві, Латвії, Естонії.

Загалом за кордоном проголосувало майже 60 тисяч українців.

Після опрацювання 90% протоколів у другому турі виборів президента лідирує Зеленський – 73,17%.

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