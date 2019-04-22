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Порошенко виграв за кордоном

Понеділок, 22 квітня 2019, 08:38
Порошенко виграв за кордоном

Кандидат у президенти Петро Порошенко здобув перемогу у закордонному окрузі, після опрацювання 100% протоколів його підтримали 54,73% виборців, які голосували не в Україні.

Про це свідчать дані Центральної виборчої комісії.

За Порошенка проголосували громадяни України в США, Канаді, Великій Британії, Німеччині, Італії, Іспанії, Японії, Китаї, ОАЕ, ПАР...

Опонент Порошенка Володимир Зеленський набрав за кордоном - 43,78% голосів.

Зокрема, Зеленського підтримали в Грузії, Білорусі, Польщі, Молдові, Чехії, Литві, Латвії, Естонії.

Загалом за кордоном проголосувало майже 60 тисяч українців.

Після опрацювання 90% протоколів у другому турі виборів президента лідирує Зеленський – 73,17%.

 

Нагадаємо: 

  • Явка виборців у другому турі виборів президента становила 62,07%.
  • Результати Національного екзит-полу показали таку підтримку кандидатів: 73% за Зеленського, 25,5% – за Порошенка.
  • За даними екзит-полу ТСН, Зеленський набрав 72,7% голосів виборців, а Порошенко – 27,3% голосів. Екзит-пол каналу "112 Україна" показав такий результат: Зеленський – 73,7%, Порошенко – 26,3% голосів виборців.

Українська правда

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Теми: ПорошенкоЗеленськийвиборивибори президента 2019
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