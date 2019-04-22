Порошенко выиграл за рубежом

Кандидат в президенты Петр Порошенко одержал победу в заграничном округе, после обработки 100% протоколов его поддержали 54,73% избирателей, голосовавших не в Украине.

Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.

За Порошенко проголосовали граждане Украины в США, Канаде, Великобритании, Германии, Италии, Испании, Японии, Китае, ОАЭ, ЮАР...

Оппонент Порошенко Владимир Зеленский набрал за рубежом - 43,78% голосов.

В частности, Зеленского поддержали в Грузии, Беларуси, Польши, Молдавии, Чехии, Литве, Латвии, Эстонии.

Всего за рубежом проголосовало почти 60 тысяч украинцев.

После обработки 90% протоколов во втором туре выборов президента лидирует Зеленский - 73,17%.

Напомним: