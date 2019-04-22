Порошенко выиграл за рубежом

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Понедельник, 22 апреля 2019, 08:38

Кандидат в президенты Петр Порошенко одержал победу в заграничном округе, после обработки 100% протоколов его поддержали 54,73% избирателей, голосовавших не в Украине.

Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.

За Порошенко проголосовали граждане Украины в США, Канаде, ОАЭ, ЮАР...

Оппонент Порошенко Владимир Зеленский набрал за рубежом - 43,78% голосов.

В частности, Зеленского поддержали в Грузии, Беларуси, Польши, Молдавии, Чехии, Литве, Латвии, Эстонии.

 

Всего за рубежом проголосовало почти 60 тысяч украинцев.

После обработки 90% протоколов во втором туре выборов президента лидирует Зеленский - 73,17%.

Напомним:

  • Явка избирателей во втором туре выборов президента составила 62,07%.
  • Результаты Национального экзит-пола показали такую поддержку кандидатов: 73% за Зеленского, 25,5% – за Порошенко.
  • По данным экзит-пола ТСН, Зеленский набрал 72,7% голосов избирателей, а Порошенко – 27,3% голосов. Экзит-пол канала "112 Украина" показал следующий результат: Зеленский – 73,7%, Порошенко – 26,3% голосов избирателей.

Украинская правда

Темы: Порошенко Зеленский виборы выборы президента 2019
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