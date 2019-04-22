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Речник штабу Зеленського – Януковичу: Обійдемося без ваших привітань

Понеділок, 22 квітня 2019, 12:03
Речник штабу Зеленського – Януковичу: Обійдемося без ваших привітань

У команді Володимира Зеленського заявили, що обійдуться без привітань від засудженого заочно за держзраду екс-президента-втікача Віктора Януковича.

Про це сказав речник штабу Зеленського Дмитро Разумков у понеділок вранці, передає DT.ua.

"Протягом всієї кампанії команда Зеленського отримувала так звану "підтримку" від російських пропагандистів і колишніх українських чиновників. Ми обійдемося як без цієї підтримки, так і без їхніх привітань", – заявив Разумков.

Вранці 22 квітня речник Януковича-молодшого Юрій Кірасір повідомив, що Віктор Янукович привітав Володимира Зеленського з перемогою на виборах.

За останніми даними, у другому турі виборів президента шоумен Володимир Зеленський набирає понад 73% голосів, а чинний президент Петро Порошенко – трохи менше 25%.

"Українська правда" у Threads

Теми: Зеленськийвибори президента 2019Янукович
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