Спикер штаба Зеленского – Януковичу: Обойдемся без ваших поздравлений

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Понедельник, 22 апреля 2019, 12:03

В команде Владимира Зеленского заявили, что обойдутся без поздравлений от осужденного заочно за госизмену сбежавшего экс-президента Виктора Януковича.

Об этом сказал пресс-секретарь штаба Зеленского Дмитрий Разумков в понедельник утром, передает ZN.ua.

"На протяжении всей кампании команда Зеленского получала так называемую "поддержку" от российских пропагандистов и бывших украинских чиновников. Мы обойдемся как без этой поддержки, так и без их поздравлений", – заявил Разумков.

Утром 22 апреля пресс-секретарь Януковича-младшего Юрий Кирасир сообщил, что Виктор Янукович поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах.

По последним данным, во втором туре выборов президента шоумен Владимир Зеленский набирает более 73% голосов, а действующий президент Петр Порошенко – чуть менее 25%.

Темы: Зеленский выборы президента 2019 Янукович
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