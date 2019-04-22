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Поліція затримала підозрюваних у нападі на активіста в Кам'янському

Понеділок, 22 квітня 2019, 12:15

Правоохоронці затримали двох підозрюваних у замаху на вбивство громадського активіста в місті Кам'янське Дніпропетровської області.

Про це інформує поліція Дніпропетровщини.

Зазначається, що 20 квітня близько 16:30 до поліції надійшло повідомлення про конфлікт в центрі Кам’янського.

Правоохоронці встановили, що зловмисники із автомобіля здійснили у бік 33-річного чоловіка чотири постріли. Також внаслідок стрілянини постраждали двоє перехожих - 60-річна жінка та 55-річний чоловік.

"Швидка" госпіталізувала потерпілих до лікарні.

По Кам’янському та прилеглих районах було введено оперативний план "Сирена". На розшук та затримання зловмисників були орієнтовані всі патрулі.

В результаті поліцейські встановили та зупинили розшукуваний автомобіль у місті Дніпро. В автівці знаходились зловмисники - 33-річний житель Криничанського району та 31-річний житель Харківської області.

Чоловіків затримали. Наступного дня за погодженням із місцевою прокуратурою їм повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15,  ч. 2 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України, суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадуємо:

  • Внаслідок стрілянини у центрі м.Кам'янське (колишній Дніпродзержинськ) було поранено громадського активіста, керівника ГО "Рух Громадська Варта" Євгена Найду та постраждали ще двоє осіб. 
  • Найда відомий як громадський активіст і є главою ГО "Рух Громадська Варта", у 2015 році балотувався на пост мера Кам'янського. 

Українська правда

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Теми: Дніпропетровська областькриміналполіція
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