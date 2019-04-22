Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Полиция задержала подозреваемых в нападении на активиста в Каменском

Понедельник, 22 апреля 2019, 12:15

Правоохранители задержали двух подозреваемых в покушении на убийство общественного активиста в городе Каменское Днепропетровской области.

Об этом сообщает полиция Днепропетровщины.

Отмечается, что 20 апреля около 16:30 в полицию поступило сообщение о конфликте в центре Каменского.

Правоохранители установили, что злоумышленники с автомобиля осуществили в сторону 33-летнего мужчины четыре выстрела. Также в результате стрельбы пострадали двое прохожих - 60-летняя женщина и 55-летний мужчина.

"Скорая" госпитализировала пострадавших в больницу.

По Каменскому и прилегающих районах был введен оперативный план "Сирена". На розыск и задержание злоумышленников были ориентированы все патрули.

В результате полицейские установили и остановили разыскиваемый автомобиль в городе Днипро. В машине находились злоумышленники - 33-летний житель Криничанского района и 31-летний житель Харьковской области.

Мужчины были задержаны. На следующий день по согласованию с местной прокуратурой им сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним:

  • В результате стрельбы в центре города Каменское (бывший Днепродзержинск) был ранен общественный активист, глава ОО "Рух Громадська Варта" Евгений Найда и пострадали еще два человека.
  • Найда известен как общественный активист и является главой ГО "Рух Громадська Варта", в 2015 году баллотировался на пост мэра Каменского.

Темы: Днепропетровская областькриминалполиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Все новости...
Днепропетровская область
Враг ночью трижды обстреливал Никопольщину: есть разрушения
Защитники сбили ночью над Днепропетровской областью 2 "Шахеды" – ОВА
Вражеская атака: на Днепропетровщине ПВО сбила 6 "Шахедов", есть попадание в Кривом Роге
Последние новости
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
21:44
Экономические новости 22 декабря: увольнение в АМКУ, Украина и Польша согласовали действия на границе
21:43
фотоВ Одесской области ПВО уничтожила 7 российских дронов, повреждено учебное заведение
21:33
ОбновленоВторой раз за вечер россияне запустили "Шахеды" с юга
21:32
В Риге обыскали Дом Москвы за возможное нарушение санкций ЕС
21:17
Правительство продлило отмену НДС и пошлины на ввоз беспилотников до 2025 года
21:13
Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов
21:09
Швеция распространяет временную защиту на всех украинцев, которые находятся там законно
Все новости...
Реклама: