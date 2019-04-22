Полиция задержала подозреваемых в нападении на активиста в Каменском
Правоохранители задержали двух подозреваемых в покушении на убийство общественного активиста в городе Каменское Днепропетровской области.
Об этом сообщает полиция Днепропетровщины.
Отмечается, что 20 апреля около 16:30 в полицию поступило сообщение о конфликте в центре Каменского.
Правоохранители установили, что злоумышленники с автомобиля осуществили в сторону 33-летнего мужчины четыре выстрела. Также в результате стрельбы пострадали двое прохожих - 60-летняя женщина и 55-летний мужчина.
"Скорая" госпитализировала пострадавших в больницу.
По Каменскому и прилегающих районах был введен оперативный план "Сирена". На розыск и задержание злоумышленников были ориентированы все патрули.
В результате полицейские установили и остановили разыскиваемый автомобиль в городе Днипро. В машине находились злоумышленники - 33-летний житель Криничанского района и 31-летний житель Харьковской области.
Мужчины были задержаны. На следующий день по согласованию с местной прокуратурой им сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним:
- В результате стрельбы в центре города Каменское (бывший Днепродзержинск) был ранен общественный активист, глава ОО "Рух Громадська Варта" Евгений Найда и пострадали еще два человека.
- Найда известен как общественный активист и является главой ГО "Рух Громадська Варта", в 2015 году баллотировался на пост мэра Каменского.