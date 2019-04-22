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Нардепам пропонують відмовитися від недоторканності вже зараз

Понеділок, 22 квітня 2019, 12:37

Керівництво Верховної Ради пропонує розглянути законопроект про зняття недоторканності з депутатів цього тижня, а також ухвалити закон "про президента".

Першу пропозицію озвучили під час погоджувальної ради голова парламенту Андрій Парубій та його перша заступниця Ірина Геращенко.

"Перший блок після закону про мову – я буду рекомендувати, щоб був блок законів безпекових", – зазначив Андрій Парубій.

"Також я буду пропонувати щоб ми могли розглянути в четвер, після блоку безпеки, блок питань по реформі парламенту… Закон про тимчасові слідчі комісії, закон про кількість комітетів, закон про розподіл комітетів", – додав він

"Також, я вважаю, нам необхідно розглянути закон про недоторканність, який сьогодні перебуває у Верховній Раді. Я теж вважаю, що ми повинні його невідкладно розглянути", – сказав спікер.

У свою чергу, Ірина Геращенко з цього приводу сказала: "Я наполягаю, щоб ми допомогли новій команді (Володимира Зеленського – ред.), яка тільки озвучила, що вони збираються знімати депутатську недоторканність, – і проголосували за це вже в четвер. Цей закон прийнятий вже і повернувся з Конституційного Суду".

А віце-спікер Оксана Сироїд закликала також ухвалити закон про президента.

"Сьогодні в Україні є 89 законів, якими президенту надані неконституційні повноваження… Сьогодні немає жодної ефективної процедури відповідальності для президента, включаючи імпічмент, але не виключно з імпічментом. Як наслідок саме ця відповідальність і свавілля стають причиною провалу і неуспіху кожного президента", – сказала вона.

"Тому, напевно, час прийняти закон про президента. Закон, який не буде обмежувати владу президента – вона визначена Конституцію, а який поверне гаранта Конституції в русло самої Конституції. А крім того, закон, який захистить майбутнього президента – хто би ним не був – від впливу олігархів і дасть йому інструменти відповідальності", – заявила Сироїд.

На її думку, цей закон може "зробити будь-якого президента успішним"

"Я сподіваюся на підтримку цього закону і нинішнім президентом, і майбутнім", – додала вона.

Нагадаємо:

  • 21 квітня відбувся другий тури виборів президента України. За попередніми даними, шостим президентом України стане Володимир Зеленський, який раніше став відомим як комік та головний актор серіалу "Слуга народу".
  • Зеленський обіцяв, що в разі перемоги на виборах, одним із перших подасть законопроект про імпічмент президента.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: недоторканністьпрезидентолігархиВерховна Радазаконодавство
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