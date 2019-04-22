Нардепам предлагают отказаться от неприкосновенности уже сейчас

Руководство Верховной Рады предлагает рассмотреть законопроект о снятии неприкосновенности с депутатов на этой неделе, а также принять закон "о президенте".

Первое предложение озвучили во время согласительного совета руководитель парламента Андрей Парубий и его первая заместитель Ирина Геращенко.

"Первый блок после закона о языке – я буду рекомендовать, чтобы был блок законов по безопасности", – отметил Андрей Парубий.

"Также я буду предлагать чтобы мы могли рассмотреть в четверг, после блока по безопасности, блок вопросов по реформе парламента... Закон о временных следственных комиссиях, закон о количестве комитетов, закон о распределении комитетов", – добавил он.

"Также я считаю, нам необходимо рассмотреть закон о неприкосновенности, который сегодня находится в Верховной Раде. Я также считаю, что мы должны его безотлагательно рассмотреть", – сказал спикер.

В свою очередь, Ирина Геращенко по этому поводу сказала: "Я настаиваю, чтобы мы помогли новой команде (Владимира Зеленского – ред.), которая только озвучила, что они собираются снимать депутатскую неприкосновенность – и проголосовали за это уже в четверг. Этот закон принят уже и вернулся из Конституционного Суда".

А вице-спикер Оксана Сыроид призвала также принять закон о президенте.

"Сегодня в Украине насчитывается 89 законов, которыми президенту предоставлены неконституционные полномочия... Сегодня нет ни одной эффективной процедуры ответственности для президента, включая импичмент, но не исключительно с импичментом. В результате именно эта ответственность и произвол становятся причиной провала и неуспеха каждого президента", – сказала она.

"Поэтому, наверное, время принять закон о президенте. Закон, который не будет ограничивать власть президента – она ​​определена Конституцию, а который вернет гаранта Конституции в русло самой Конституции. А кроме того, закон, который защитит будущего президента – кто бы им ни был – от влияния олигархов и даст ему инструменты ответственности", – заявила Сыроид.

По ее мнению, этот закон может "сделать любого президента успешным".

"Я надеюсь на поддержку этого закона и нынешним президентом, и будущим", – добавила она.

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