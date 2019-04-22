Геращенко рада зміні позиції Зеленського, але попередила його

Команді Володимира Зеленського не вдасться узаконити так звані "ДНР" і "ЛНР" на окупованих територіях.

Про це попередила заступниця голови Верховної Ради і представниця України в гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко на погоджувальній раді парламенту 22 квітня.

"Я з цікавістю спостерігаю, як нова команда (Володимира Зеленського – ред.) підтримала Мінські угоди президента Порошенка як ті, які сьогодні є єдиним реалістичним планом повернення миру на Донбасі. У цьому парламенті у нас було багато безвідповідальних критиків, які мало розбираються в зовнішній політиці", – зазначила вона.

Геращенко згадала, що були заяви щодо зниження тарифів після приходу нового президента.

"Ще не пройшло й 24 годин після виборів, а ми чуємо, що президент не відповідає за тарифи і підтримує Мінські угоди. Це похвально", – сказала вона.

Напередодні речник передвиборчого штабу кандидата Володимира Зеленського Дмитро Разумков в ефірі ICTV заявив, що Мінські угоди багато в чому не працюють, але "відходити від них не можна, тому що до них підв'язані всі ключові санкції".

Питання закінчення війни він назвав найважчим і тривалим: "Ніхто, на жаль, не має можливості закінчити війну завтра. Обіцяти це було неможливо й не можна".

Раніше Зеленський дорікав Порошенку за те, що війну не закінчено, планував оновити нормандський і "мінський" формат переговорів щодо Донбасу, а також обіцяв зробити усе можливе для закінчення війни.

Геращенко ж тепер наголосила: "Мінські угоди підписані у тристоронньому форматі Україна – Росія – ОБСЄ. І ніхто не дасть ані російським сценаріям, ані новій команді робити кроки щодо легітимізації так званих псевдореспублік. Тому що на Донбасі немає ніяких повстанців. Там є терористи, бойовики – як визначив наш із вами закон про реінтеграцію Донбасу".

Вона також висловилася за те, щоб допомогти команді Зеленського ухвалити закон про зняття недоторканності з народних депутатів, який він обіцяв.

"Ми вміємо добре працювати в опозиції, що довели в 2002-2004 роках і в 2010-2014 роках, коли протистояли попередній владі, яка намагалася змінити курс України", – сказала Геращенко серед іншого.

"І зараз ми не дамо жодного кроку ані антизаконним рішенням певних судів, ані рішенням судів, які планують зробити, щоб зупинити нашу євроінтеграцію і скасувати безвізовий режим – у тому числі, в питанні боротьби з корупцією", – заявила вона.

"Тому необхідно негайно проголосувати про повернення до Кримінального кодексу статті про незаконне збагачення, бо це один із ризиків втрати безвізового режиму. Так само ми чітко моніторимо ті рішення, які може винести Конституційний Суд стосовно e-декларування", – запевнила Геращенко.

"Давайте ми покажемо, що в нас залишається 226 неперефарбованих голосів проголосувати закон про скасування e-декларування для громадських активістів, який президент (Петро Порошенко) визначив як першочерговий", – закликала вона.

Геращенко також наголосила, що Петро Порошенко багато зробив, щоб зберегти Україну й захистити демократію – і 21 квітня "продемонстрував високий рівень політичної культури".

"Цікаво спостерігати за тим, як Захід аплодує демократичній Україні, за тим, як країни СНД заздрять сучасній європейській Україні, а деякі українські політики не можуть вийти з образу постійної критики і некоректної, неєвропейської поведінки", – додала вона.