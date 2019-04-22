Геращенко рада изменению позиции Зеленского, но предупредила его

Команде Владимира Зеленского не удастся узаконить так называемые "ДНР" и "ЛНР" на оккупированных территориях.

Об этом предупредила заместитель главы Верховной Рады и представительница Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко на согласительном совете парламента 22 апреля.

"Я с интересом наблюдаю, как новая команда (Владимира Зеленского – ред.) поддержала Минские соглашения президента Порошенко как те, которые сегодня являются единственным реалистичным планом возвращения мира на Донбассе. В этом парламенте у нас было много безответственных критиков, которые мало разбираются во внешней политике", – отметила она.

Геращенко вспомнила, что были заявления о снижении тарифов после прихода нового президента.

"Еще не прошло и 24 часов после выборов, а мы слышим, что президент не отвечает за тарифы и поддерживает Минские соглашения. Это похвально", – сказала она.

Накануне пресс-секретарь предвыборного штаба кандидата Владимира Зеленского Дмитрий Разумков в эфире ICTV заявил, что Минские соглашения во многом не работают, но "отходить от них нельзя, потому что к ним подвязаны все ключевые санкции".

Вопрос завершения войны он назвал самым сложным и длительным: "Никто, к сожалению, не имеет возможности закончить войну завтра. Обещать это было невозможно и нельзя".

Ранее Зеленский упрекал Порошенко за то, что война не закончена, намеревался обновить нормандский и "минский" формат переговоров по Донбассу, а также обещал сделать все возможное для завершения войны

Геращенко теперь подчеркнула: "Минские соглашения подписаны в трехстороннем формате Украина – Россия – ОБСЕ. И никто не даст ни российским сценариям, ни новой команде делать шаги по легитимизации так называемых псевдореспублик. Потому что на Донбассе нет никаких повстанцев. Там есть террористы, боевики – как определил наш с вами закон о реинтеграции Донбасса".

Она также высказалась за то, чтобы помочь команде Зеленского принять закон о снятии неприкосновенности с народных депутатов, как он обещал.

"Мы умеем хорошо работать в оппозиции, что доказали в 2002-2004 годах и в 2010-2014 годах, когда противостояли предыдущей власти, которая пыталась изменить курс Украины", – сказала Геращенко среди прочего.

"И сейчас мы не дадим ни одного шага ни антизаконным решением определенных судов, ни решению судов, которые планируют сделать, чтобы остановить нашу евроинтеграцию и отменить безвизовый режим – в том числе, в вопросе борьбы с коррупцией", – заявила она.

"Поэтому необходимо немедленно проголосовать о возвращении в Уголовный кодекс статьи о незаконном обогащении, потому что это один из рисков потери безвизового режима. Так же мы четко мониторим те решения, которые может вынести Конституционный Суд по e-декларированию", – заверила Геращенко.

"Давайте мы покажем, что у нас остается 226 неперекрашенных голосов проголосовать закон об отмене e-декларирования для общественных активистов, который президент (Петр Порошенко) определил как первоочередной", – призвала она.

Геращенко также отметила, что Петр Порошенко многое сделал, чтобы сохранить Украину и защитить демократию – и 21 апреля "продемонстрировал высокий уровень политической культуры".

"Интересно наблюдать за тем, как Запад аплодирует демократической Украине, за тем, как страны СНГ завидуют современной европейской Украине, а некоторые украинские политики не могут выйти из образа постоянной критики и некорректного, неевропейского поведения", – добавила она.