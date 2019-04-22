Суд заборонив призначати членів ВРП за президентською квотою

Окружний адміністративний суд Києва заборонив призначати членів Вищої ради правосуддя по президентській квоті.

Про це 22 квітня повідомляє прес-служба суду.

"Судом було заборонено конкурсній комісії з добору кандидатів для здійснення президентом призначення членів Вищої ради правосуддя приймати рішення про визначення кандидатів, які рекомендуються для здійснення главою держави даного призначення", - зазначили у відомстві.

Окрім цього, суд заборонив голові комісії Володимиру Буткевичу, чи іншій особі, яка виконує його обов’язки, подавати на розгляд президента список кандидатів для відповідного призначення.

Водночас, суд відкрив провадження за даним адміністративним позовом.

"Справа розглядатиметься в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін та проведення судового засідання за наявними у справі матеріалами", - додали в суді.

Позивач вимагає визнати протиправним і скасувати рішення комісії з добору кандидатів до ВРП по квоті президента, стосовно яких проводиться спецперевірка.

Також позивач просить визнати протиправною бездіяльність комісії, яка не розмістила на веб-сайті президента рішення про визначення за результатами співбесід переліку осіб, які претендували на посаду в ВРП.

Серед позивних вимог також - провести відповідний конкурс повторно.

ВРП складається з 21 члена: 10 — обирає з'їзд суддів, 2 — призначає президент, 2 — обирає Верховна Рада, 2 — обирає з'їзд адвокатів, 2 — обирає всеукраїнська конференція прокурорів, 2 — обирає з'їзд представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ.