Суд запретил назначать членов ВРП по президентской квоте

Окружной административный суд Киева запретил назначать членов Высшего совета правосудия по президентской квоте.

Об этом 22 апреля сообщает пресс-служба суда.

"Судом было запрещено конкурсной комиссии по отбору кандидатов для осуществления президентом назначении членов Высшего совета правосудия принимать решения об определении кандидатов, рекомендуемых для осуществления главой государства данного назначения", - отметили в ведомстве.

Кроме этого, суд запретил председателю комиссии Владимиру Буткевичу, или иному лицу, исполняющему его обязанности, представлять на рассмотрение президента список кандидатов для соответствующего назначения.

В то же время, суд открыл производство по данному административному иску.

"Дело будет рассматриваться в порядке упрощенного искового производства без уведомления (вызова) сторон и проведения судебного заседания по имеющимся в деле материалам", - добавили в суде.

Истец требует признать противоправным и отменить решение комиссии по отбору кандидатов в ВРП по квоте президента, в отношении которых проводится спецпроверка.

Также истец просит признать противоправной бездеятельность комиссии, которая не разместила на сайте президента решение об определении по результатам собеседований лиц, которые претендовали на должность в ВРП.

Среди исковых требований также - провести соответствующий конкурс повторно.

ВРП состоит из 21 члена: 10 - выбирает съезд судей, 2 - назначает президент, 2 - выбирает Верховная Рада, 2 - выбирает съезд адвокатов, 2 - выбирает всеукраинская конференция прокуроров, 2 - выбирает съезд представителей юридических высших учебных заведений и научных учреждений.