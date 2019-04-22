Рада может рассмотреть закон об импичменте президента в четверг – Парубий
Спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявляет, что закон об импичменте президента могут начать рассматривать 25 апреля.
Об этом он сказал на брифинге 22 апреля.
"Если законопроект об (импичменте – ред.) президента, который они (оппозиционные силы – ред.) представляют, будет поддержан комитетом в среду, то уже в четверг мы можем предлагать включить его в повестку дня сессии для принятия решения", - сказал Парубий.
Он добавил, что сейчас в Раде зарегистрировано около 5 законов об импичменте, но ему нравится "системный подход" заместителя Оксаны Сыроид, которая предлагает "закон о президенте в целом, где хочет скорректировать все неточности, которые есть во взаимоотношениях между ветвями власти, и где импичмент является одним из разделов того закона".
"И фактически мы можем начать работу над этим законом уже в этот четверг", - подытожил Парубий.
Напомним:
- 8 апреля президент Петр Порошенко заявил, что закон об импичменте нужен, и он готов к обсуждениям для выработки сбалансированного документа.
- Кандидат в президенты Владимир Зеленский в интервью РБК, опубликованном 18 апреля, заявил, что в случае победы на выборах планирует подать закон об импичменте.