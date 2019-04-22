Жена рассказала, как Зеленский учит украинский, и сравнила его с Порошенко

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Понедельник, 22 апреля 2019, 15:58

Жена Владимира Зеленского, который победил на президентских выборах в Украине, Елена заявила, что ее муж совершенствует свое знание украинского языка и теперь ищет хорошего преподавателя.

Об этом она сказала в интервью BBC news Украины.

У нее спросили, изучают ли они с мужем украинский язык, поскольку его много критикуют за то, что он говорит на русском языке, и будут критиковать ее, когда она станет первой леди.

"Конечно, мы знаем украинский язык и свободно на нем общаемся. Но одно дело, когда ты это делаешь в обычной обстановке, быстро находишь слова и все хорошо. В последнее время он постоянно в стрессе, постоянно под напряжением и психологическим давлением. Поэтому трудно", - пояснила Зеленская.

По ее словам, впервые украинский она услышала во втором классе на уроке украинского языка от учительницы, а также были родственники, которые говорили на суржике, поэтому язык понимали.

"Сейчас, конечно, Владимир пытается углубить свои знания, он учит. Мы ищем преподавателя, который бы помог ему набрать скорость", - сказала жена Зеленского.

"Ведь посмотрите, Петр Алексеевич говорит всегда медленно, с четкими паузами, разделяя фразы. Владимир тоже так может говорить, но это не его природный темп речи. Он быстро говорит. И когда начинает быстро говорить, в это время переводит, возникают задержки и появляется ощущение, что человек говорит не своим языком", - добавила она.

Зеленская подчеркнула, что они над этим сейчас работают и заверила, что в штабе уже говорят только на украинском.

Напомним:

  • Ранее спикер избирательного штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что единственным государственным языком в Украине является украинский, но его развитие должно быть не методом кнута, а методом пряника.
  • 21 апреля в Украине прошел второй тур президентских выборов.
  • Центральная избирательная комиссия обработала 95.21% электронных протоколов второго тура выборов президента Украины. Владимир Зеленский набирает 73.16% голосов, Петр Порошенко - 24.5%.
  • Зеленского уже поздравил президент США, Франции, Беларуси и другие мировые лидеры.

Темы: Зеленский выборы президента 2019 язык
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