Жена рассказала, как Зеленский учит украинский, и сравнила его с Порошенко
Жена Владимира Зеленского, который победил на президентских выборах в Украине, Елена заявила, что ее муж совершенствует свое знание украинского языка и теперь ищет хорошего преподавателя.
Об этом она сказала в интервью BBC news Украины.
У нее спросили, изучают ли они с мужем украинский язык, поскольку его много критикуют за то, что он говорит на русском языке, и будут критиковать ее, когда она станет первой леди.
"Конечно, мы знаем украинский язык и свободно на нем общаемся. Но одно дело, когда ты это делаешь в обычной обстановке, быстро находишь слова и все хорошо. В последнее время он постоянно в стрессе, постоянно под напряжением и психологическим давлением. Поэтому трудно", - пояснила Зеленская.
По ее словам, впервые украинский она услышала во втором классе на уроке украинского языка от учительницы, а также были родственники, которые говорили на суржике, поэтому язык понимали.
"Сейчас, конечно, Владимир пытается углубить свои знания, он учит. Мы ищем преподавателя, который бы помог ему набрать скорость", - сказала жена Зеленского.
"Ведь посмотрите, Петр Алексеевич говорит всегда медленно, с четкими паузами, разделяя фразы. Владимир тоже так может говорить, но это не его природный темп речи. Он быстро говорит. И когда начинает быстро говорить, в это время переводит, возникают задержки и появляется ощущение, что человек говорит не своим языком", - добавила она.
Зеленская подчеркнула, что они над этим сейчас работают и заверила, что в штабе уже говорят только на украинском.
Напомним:
- Ранее спикер избирательного штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что единственным государственным языком в Украине является украинский, но его развитие должно быть не методом кнута, а методом пряника.
- 21 апреля в Украине прошел второй тур президентских выборов.
- Центральная избирательная комиссия обработала 95.21% электронных протоколов второго тура выборов президента Украины. Владимир Зеленский набирает 73.16% голосов, Петр Порошенко - 24.5%.
- Зеленского уже поздравил президент США, Франции, Беларуси и другие мировые лидеры.