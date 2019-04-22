За добу команда Зеленського відхрестилася від усіх обіцянок – Геращенко

Перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко заявила, що менш ніж за 24 години команда переможця другого туру виборів президента Володимира Зеленського повністю змінила свої передвиборчі обіцянки.

Відповідне відео вона опублікувала у Facebook.

"Це тягне на рекорд в книзі Гіннеса! Менше, ніж за 24 години після виборів повністю спростувати всі свої виборчі обіцянки", - написала Геращенко під відео.

Геращенко нагадала Зеленському риторику його передвиборчої кампанії, озвучивши слогани його агітаційних бордів. Вона порівняла їх зі словами представників штабу Зеленського, які заявили, що у сферу компетенції президента не входять питання обґрунтованості ціни на газ та покарання за корупційні злочини.

"Вже сьогодні ми дізналися, що не президент відповідає за тарифи, а як же тоді закінчення епохи бідності? Виявляється, що президент не може відрубувати руки, тому що це (і не руки), мають засуджувати суди. А як же тоді закінчення епохи брехні? Виявляється, що Мінські угоди – це єдиний реалістичний формат вирішення війни на Донбасі. А як же тоді торгівля на крові і закінчення епохи жадібності?", - обурилась Геращенко.

За її словами, кампанія Зеленського була побудована на брехні, маніпуляціях і фейках.

"Цікаво, що сьогодні думають його виборці? Ну, а ми уважно слідкуємо за тим, як нова команда виконує свої передвиборчі обіцянки", - додала перший віце-спікер.

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