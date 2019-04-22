За сутки команда Зеленского открестилась от всех обещаний – Геращенко

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Понедельник, 22 апреля 2019, 16:22

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что менее чем за 24 часа команда победителя второго тура выборов президента Владимира Зеленского полностью изменила свои предвыборные обещания.

Соответствующее видео она опубликовала в Facebook.

"Это тянет на рекорд в книге Гиннеса! Меньше, чем через 24 часа после выборов полностью опровергнуть все свои предвыборные обещания", - написала Геращенко под видео.

Геращенко напомнила Зеленскому риторику его предвыборной кампании, озвучив слоганы его агитационных бордов. Она сравнила их со словами представителей штаба Зеленского, которые заявили, что в сферу компетенции президента не входят вопросы обоснованности цены на газ и наказания за коррупционные преступления.

"Уже сегодня мы узнали, что не президент отвечает за тарифы, а как же тогда окончание эпохи бедности? Оказывается, что президент не может отрубать руки, потому что это (и не руки), должны осуждать суды. А как же тогда окончание эпохи лжи? Оказывается, что Минские соглашения - это единственный реалистичный формат решения войны в Донбассе. А как же тогда торговля на крови и окончание эпохи жадности? ", - возмутилась Геращенко.

По ее словам, кампания Зеленского была построена на лжи, манипуляциях и фейках.

"Интересно, что сегодня думают его избиратели? Ну, а мы внимательно следим за тем, как новая команда выполняет свои предвыборные обещания", - добавила первый вице-спикер.

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Напомним:

  • Представитель команды кандидата в президенты Владимира Зеленского Александр Данилюк заявил, что у президента не будет кнопки, чтобы "сажать чиновников", а спикер штаба Зеленского Дмитрий Разумков сказал, что альтернативы Минскому формату нет.
  • По результатам опроса Киевского международного института социологии, проведенного с 9 по 14 апреля, большинство опрошенных украинцев считают, что новоизбранный президент в первую очередь должно снизить тарифы на коммунальные услуги.
  • Еще два основых ожидания избирателей от нового президента: подать в парламент законопроекты о снятии неприкосновенности с депутатов, судей, президента – 35,5%; и начать/ускорить расследование наиболее резонансных коррупционных преступлений – 32,4%;

Украинская правда

Темы: Зеленский виборы Геращенко выборы президента 2019
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