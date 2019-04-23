Гройсман покинет команду Порошенко и пойдет на выборы с другой политической силой
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман примет участие в очередных выборах в Верховную Раду с новой политической силой.
Об этом Гройсман заявил в эфире Свободы слова на телеканале ICTV.
"Однозначно, что это будет политическая сила, которая объединит в себе людей с хорошей репутацией, людей, которые способны не просто говорить, а реально делать вещи, которые будут отданы стране. Я не хочу быть статистом в следующем политическом сезоне, я хочу быть активным, бороться за идеи и их внедрять", - заявил он.
Гройсман добавил, что до выборов необходимо изменить избирательную систему.
"Если мы не изменим избирательную систему в стране, то фактически новый парламент, который будет избран по старой системе, через 2-3 месяца будет самым большим нашим разочарованием", - заявил премьер-минстр.
Напоминаем:
- Ранее президент Украины Петр Порошенко, который оставляет пост, заявил, что он и его политическая сила идут на парламентские выборы.
- 21 апреля состоялся второй тур выборов президента Украины.
- Согласно подсчетам ЦИК, за Зеленского отдали голоса более 73% украинский, при Петре Порошенко - почти 25%.