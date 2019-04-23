Гройсман покинет команду Порошенко и пойдет на выборы с другой политической силой

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Вторник, 23 апреля 2019, 01:48

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман примет участие в очередных выборах в Верховную Раду с новой политической силой.

Об этом Гройсман заявил в эфире Свободы слова на телеканале ICTV.

"Однозначно, что это будет политическая сила, которая объединит в себе людей с хорошей репутацией, людей, которые способны не просто говорить, а реально делать вещи, которые будут отданы стране. Я не хочу быть статистом в следующем политическом сезоне, я хочу быть активным, бороться за идеи и их внедрять", - заявил он.

Гройсман добавил, что до выборов необходимо изменить избирательную систему.

"Если мы не изменим избирательную систему в стране, то фактически новый парламент, который будет избран по старой системе, через 2-3 месяца будет самым большим нашим разочарованием", - заявил премьер-минстр.

Напоминаем:

  • Ранее президент Украины Петр Порошенко, который оставляет пост, заявил, что он и его политическая сила идут на парламентские выборы.
  • 21 апреля состоялся второй тур выборов президента Украины.
  • Согласно подсчетам ЦИК, за Зеленского отдали голоса более 73% украинский, при Петре Порошенко - почти 25%.

Темы: Гройсман виборы Верховная Рада
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