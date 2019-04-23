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Німецький євродепутат: Зеленський кинув виклик Путіну

Вівторок, 23 квітня 2019, 09:03

Депутат Європарламенту від Німеччини з фракції Європейської народної партії Міхаель Галер вважає, що перемога Володимира Зеленського кинула виклик пострадянським структурам і особливо Володимиру Путіну.

Про це депутат розповів у інтерв’ю DW, повідомляє "Європейська правда".

"Зеленський зробив дуже цікаву заяву. Він звернувся до громадян на пострадянському просторі й сказав: мовляв, подивіться, те, що можливе в Україні, є можливим і для вас. Таким чином він кинув виклик пострадянським структурам і особливо також Путіну" – заявив Галер.

"Але для Росії тут ідеться швидше про внутрішньополітичне питання", – додав він.

Галер вважає, що у Москві зараз хочуть придивитись до Зеленського.

Він виступив за діалог із Росією, адже проблеми війни та окупації спричинені саме нею.

Нагадаємо:

  • Шоумен і артист Володимир Зеленський здобуває перемогу у другому турі виборів президента, втричі випереджаючи чинного президента Петра Порошенка.
  • 21 квітня, після оголошення результатів екзит-полу щодо другого туру виборів президента України, Зеленський заявив: "Поки я офіційно не президент, я можу сказати як громадянин України усім країнам пострадянського союзу: подивіться на нас – усе можливо".

Теми: ЗеленськийПутін
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