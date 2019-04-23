Німецький євродепутат: Зеленський кинув виклик Путіну

Депутат Європарламенту від Німеччини з фракції Європейської народної партії Міхаель Галер вважає, що перемога Володимира Зеленського кинула виклик пострадянським структурам і особливо Володимиру Путіну.

Про це депутат розповів у інтерв’ю DW, повідомляє "Європейська правда".

"Зеленський зробив дуже цікаву заяву. Він звернувся до громадян на пострадянському просторі й сказав: мовляв, подивіться, те, що можливе в Україні, є можливим і для вас. Таким чином він кинув виклик пострадянським структурам і особливо також Путіну" – заявив Галер.

"Але для Росії тут ідеться швидше про внутрішньополітичне питання", – додав він.

Галер вважає, що у Москві зараз хочуть придивитись до Зеленського.

Він виступив за діалог із Росією, адже проблеми війни та окупації спричинені саме нею.

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