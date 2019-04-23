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Немецкий евродепутат: Зеленский бросил вызов Путину

Вторник, 23 апреля 2019, 09:03

Депутат Европарламента от Германии из фракции Европейской народной партии Михаэль Галер считает, что победа Владимира Зеленского бросила вызов постсоветским структурам и особенно Владимиру Путину.

Об этом депутат рассказал в интервью DW, сообщает "Европейская правда".

"Зеленский сделал очень интересное заявление. Он обратился к гражданам на постсоветском пространстве и сказал: мол, посмотрите, то, что возможно в Украине, возможно и для вас. Таким образом он бросил вызов постсоветским структурам и особенно также Путину", – заявил Галер.

"Но для России здесь речь идет скорее о внутриполитическом вопросе", – добавил он.

Галер считает, что в Москве сейчас хотят присмотреться к Зеленскому.

Он выступил за диалог с Россией, так как проблемы войны и оккупации вызваны именно ею.

Напомним:

  • Шоумен и артист Владимир Зеленский одерживает победу во втором туре выборов президента, в три раза опережая действующего президента Петра Порошенко.
  • 21 апреля, после объявления результатов экзит-пола относительно второго тура выборов президента Украины, Зеленский заявил: "Пока я официально не президент, я могу сказать как гражданин Украины всем странам постсоветского союза: посмотрите на нас – все возможно".

Темы: ЗеленскийПутин
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