Суддя Окружного адмінсуду Києва подав позов проти Порошенка

Суддя Окружного адміністративного суду Києва подав позов проти президента Петра Порошенка.

Про це повідомляє прес-служба суду.

Який сама суддя подав позов, не вказується.

"Позивач обґрунтував свою позицію тим, що президентом протягом лютого-березня 2019 року, всупереч вимогам закону "Про судоустрій та статус суддів", не видано указ про його призначення на посаду судді, що позбавляє його права на працю та доплати за вислугу років", - йдеться в повідомленні.

Суддя вимагає визнати бездіяльність глави держави, видати указ про його призначення та стягнути на його користь матеріальну шкоду.

Справа слухатиметься у Касаційному адміністративному суді Верховного Суду.

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