Судья Окружного админсуда Киева подал иск против Порошенко
Вторник, 23 апреля 2019, 10:39
Судья Окружного административного суда города Киева подал иск портив президента Петра Порошенко.
Об этом сообщает пресс-служба суда.
Какой именно судья подал иск, не указывается.
"Истец обосновал свою позицию тем, что президентом в течение февраля-марта 2019 года, вопреки требованиям закона "О судоустройстве и статусе судей", не издан указ о его назначении на должность судьи, что лишает его права на труд и доплаты за выслугу лет", - говорится в сообщении.
Судья требует признать бездействие главы государства, издать указ о его назначении и взыскать в его пользу материальный ущерб.
Дело будет слушаться в Кассационном административном суде Верховного Суда.
Напомним:
- Окружной административный суд уже давно имеет горькую славу и стал олицетворением нереформированной украинской Фемиды. Это суд, в котором сходятся большинство споров граждан с властью.
- 18 апреля Окружной админсуд удовлетворил иск Игоря Коломойского к Нацбанку и Кабинету министров и признал незаконной национализацию Приватбанка.
Украинская правда