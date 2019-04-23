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Судья Окружного админсуда Киева подал иск против Порошенко

Вторник, 23 апреля 2019, 10:39

Судья Окружного административного суда города Киева подал иск портив президента Петра Порошенко.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Какой именно судья подал иск, не указывается.

"Истец обосновал свою позицию тем, что президентом в течение февраля-марта 2019 года, вопреки требованиям закона "О судоустройстве и статусе судей", не издан указ о его назначении на должность судьи, что лишает его права на труд и доплаты за выслугу лет", - говорится в сообщении.

Судья требует признать бездействие главы государства, издать указ о его назначении и взыскать в его пользу материальный ущерб.

Дело будет слушаться в Кассационном административном суде Верховного Суда.

Напомним:

  • Окружной административный суд уже давно имеет горькую славу и стал олицетворением нереформированной украинской Фемиды. Это суд, в котором сходятся большинство споров граждан с властью.
  • 18 апреля Окружной админсуд удовлетворил иск Игоря Коломойского к Нацбанку и Кабинету министров и признал незаконной национализацию Приватбанка.

Украинская правда
Темы: судПорошенко
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