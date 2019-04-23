Судья Окружного админсуда Киева подал иск против Порошенко

Судья Окружного административного суда города Киева подал иск портив президента Петра Порошенко.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Какой именно судья подал иск, не указывается.

"Истец обосновал свою позицию тем, что президентом в течение февраля-марта 2019 года, вопреки требованиям закона "О судоустройстве и статусе судей", не издан указ о его назначении на должность судьи, что лишает его права на труд и доплаты за выслугу лет", - говорится в сообщении.

Судья требует признать бездействие главы государства, издать указ о его назначении и взыскать в его пользу материальный ущерб.

Дело будет слушаться в Кассационном административном суде Верховного Суда.

Напомним: