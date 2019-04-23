Прем'єр Угорщини написав Зеленському лист

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан привітав Володимира Зеленського з перемогою на президентських виборах та зазначив, що розраховує на співпрацю.

Про це Орбан написав у листі до Зеленського, текст якого у вівторок вранці оприлюднила прес-служба угорського прем'єра, повідомляє "Європейська правда".

"Дозвольте мені привітати вас із вашою великою перемогою на президентських виборах в Україні", – написав Віктор Орбан.

Він підкреслив, що уряд Угорщини продовжить роботу над розвитком українсько-угорських відносин.

"Я розраховую на це, і розраховую на співпрацю з вами. Бажаю вам всіляких успіхів у вашій відповідальній роботі", – підкреслив прем'єр-міністр Угорщини.

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