Прем'єр Угорщини написав Зеленському лист
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан привітав Володимира Зеленського з перемогою на президентських виборах та зазначив, що розраховує на співпрацю.
Про це Орбан написав у листі до Зеленського, текст якого у вівторок вранці оприлюднила прес-служба угорського прем'єра, повідомляє "Європейська правда".
"Дозвольте мені привітати вас із вашою великою перемогою на президентських виборах в Україні", – написав Віктор Орбан.
Він підкреслив, що уряд Угорщини продовжить роботу над розвитком українсько-угорських відносин.
"Я розраховую на це, і розраховую на співпрацю з вами. Бажаю вам всіляких успіхів у вашій відповідальній роботі", – підкреслив прем'єр-міністр Угорщини.
Нагадаємо:
- Між Україною та Угорщиною напружені відносини у зв’язку із суперечкою довкола мови освіти угорської меншини.
- Крім того, Угорщина неправомірно видавала паспорти українцям Закарпаття.
- Під час передвиборчої кампанії Володимир Зеленський не запропонував ідей щодо вирішення угорської кризи.
- Шоумен Володимир Зеленський здобуває перемогу у другому турі виборів президента України, втричі випереджаючи чинного главу держави Петра Порошенка.