Прем'єр Угорщини написав Зеленському лист

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Вівторок, 23 квітня 2019, 11:42

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан привітав Володимира Зеленського з перемогою на президентських виборах та зазначив, що розраховує на співпрацю.

Про це Орбан написав у листі до Зеленського, текст якого у вівторок вранці оприлюднила прес-служба угорського прем'єра, повідомляє "Європейська правда".

"Дозвольте мені привітати вас із вашою великою перемогою на президентських виборах в Україні", – написав Віктор Орбан.

Він підкреслив, що уряд Угорщини продовжить роботу над розвитком українсько-угорських відносин.

"Я розраховую на це, і розраховую на співпрацю з вами. Бажаю вам всіляких успіхів у вашій відповідальній роботі", – підкреслив прем'єр-міністр Угорщини.

Нагадаємо:

  • Між Україною та Угорщиною напружені відносини у зв’язку із суперечкою довкола мови освіти угорської меншини.
  • Крім того, Угорщина неправомірно видавала паспорти українцям Закарпаття.
  • Під час передвиборчої кампанії Володимир Зеленський не запропонував ідей щодо вирішення угорської кризи.
  • Шоумен Володимир Зеленський здобуває перемогу у другому турі виборів президента України, втричі випереджаючи чинного главу держави  Петра Порошенка.  

Теми: Зеленський Угорщина міжнародні відносини вибори президента 2019
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