Премьер Венгрии написал Зеленскому письмо

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поздравил Владимира Зеленского с победой на президентских выборах и отметил, что рассчитывает на сотрудничество.

Об этом Орбан написал в письме к Зеленскому, текст которого во вторник утром обнародовала пресс-служба венгерского премьера, сообщает "Европейская правда".

"Позвольте мне поздравить вас с вашей большой победой на президентских выборах в Украине", – написал Виктор Орбан.

Он подчеркнул, что правительство Венгрии продолжит работу над развитием украинско-венгерских отношений.

"Я рассчитываю на это, и рассчитываю на сотрудничество с вами. Желаю вам всяческих успехов в вашей ответственной работе", – подчеркнул премьер-министр Венгрии.

Напомним: