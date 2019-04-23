Премьер Венгрии написал Зеленскому письмо
Вторник, 23 апреля 2019, 11:42
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поздравил Владимира Зеленского с победой на президентских выборах и отметил, что рассчитывает на сотрудничество.
Об этом Орбан написал в письме к Зеленскому, текст которого во вторник утром обнародовала пресс-служба венгерского премьера, сообщает "Европейская правда".
"Позвольте мне поздравить вас с вашей большой победой на президентских выборах в Украине", – написал Виктор Орбан.
Он подчеркнул, что правительство Венгрии продолжит работу над развитием украинско-венгерских отношений.
"Я рассчитываю на это, и рассчитываю на сотрудничество с вами. Желаю вам всяческих успехов в вашей ответственной работе", – подчеркнул премьер-министр Венгрии.
Напомним:
- Между Украиной и Венгрией напряженные отношения в связи с конфликтом вокруг языка образования венгерского меньшинства.
- Кроме того, Венгрия неправомерно выдавала паспорта украинцам Закарпатья.
- Во время предвыборной кампании Владимир Зеленский не предложил идей по решению венгерского кризиса.
- Шоумен Владимир Зеленский одерживает победу во втором туре выборов президента Украины, в три раза опережая действующего главу государства Петра Порошенко.