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Зеленського привітав прем'єр-міністр Ізраїлю

Вівторок, 23 квітня 2019, 16:46

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу привітав шоумена Володимира Зеленського з перемогою на чергових виборах президента України.

Про це інформує виборчий штаб Зеленського.

"У привітанні він висловив надію на продовження позитивних відносин двох країн і запросив Зеленського відвідати Ізраїль", – йдеться в повідомленні Зе!команди.

Раніше 23 квітня головний рабин України та Києва Моше Реувен Азман привітав Зеленського з перемогою на виборах президента і побажав йому вивести Україну зі скрути.

Нагадаємо:

  • 21 квітня відбувся другий тур виборів президента України.
  • Згідно з даними екзит-полу, за шоумена Володимира Зеленського віддали голоси 73% опитаних українців, за чинного главу держави Петра Порошенка – 25.5%.
  • Станом на вечір вівторка ЦВК опрацювало 99,99% електронних протоколів: Зеленський набирає 73,22%, Порошенко – 24,45%.

Українська правда

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Теми: Зеленськийвибори президента 2019
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