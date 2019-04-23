Зеленського привітав прем'єр-міністр Ізраїлю

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу привітав шоумена Володимира Зеленського з перемогою на чергових виборах президента України.

Про це інформує виборчий штаб Зеленського.

"У привітанні він висловив надію на продовження позитивних відносин двох країн і запросив Зеленського відвідати Ізраїль", – йдеться в повідомленні Зе!команди.

Раніше 23 квітня головний рабин України та Києва Моше Реувен Азман привітав Зеленського з перемогою на виборах президента і побажав йому вивести Україну зі скрути.

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