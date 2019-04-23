Зеленского поздравил премьер-министр Израиля

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху поздравил шоумена Владимира Зеленского с победой на очередных выборах президента Украины.

Об этом сообщает избирательный штаб Зеленского.

"В поздравлении он выразил надежду на продолжение позитивных отношений двух стран и пригласил Зеленского посетить Израиль", - говорится в сообщении Зе!команды.

Ранее 23 апреля главный раввин Украины и Киева Моше Реувен Азман поздравил Зеленского с победой на выборах президента и пожелал ему вывести Украину из непростой ситуации.

Напомним: