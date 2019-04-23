Зеленского поздравил премьер-министр Израиля
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Вторник, 23 апреля 2019, 16:46
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху поздравил шоумена Владимира Зеленского с победой на очередных выборах президента Украины.
Об этом сообщает избирательный штаб Зеленского.
"В поздравлении он выразил надежду на продолжение позитивных отношений двух стран и пригласил Зеленского посетить Израиль", - говорится в сообщении Зе!команды.
Ранее 23 апреля главный раввин Украины и Киева Моше Реувен Азман поздравил Зеленского с победой на выборах президента и пожелал ему вывести Украину из непростой ситуации.
Напомним:
- 21 апреля состоялся второй тур выборов президента Украины.
- Согласно данным экзит-пола, за шоумена Владимира Зеленского отдали голоса 73% опрошенных украинцев, за действующего главу государства Петра Порошенко – 25.5%.
- По состоянию на вечер вторника ЦИК обработал 99,99% электронных протоколов: Зеленский набирает 73,22%, Порошенко - 24,45%.
Украинская правда
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