Зеленского поздравил премьер-министр Израиля

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Вторник, 23 апреля 2019, 16:46

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху поздравил шоумена Владимира Зеленского с победой на очередных выборах президента Украины.

Об этом сообщает избирательный штаб Зеленского.

"В поздравлении он выразил надежду на продолжение позитивных отношений двух стран и пригласил Зеленского посетить Израиль", - говорится в сообщении Зе!команды.

Ранее 23 апреля главный раввин Украины и Киева Моше Реувен Азман поздравил Зеленского с победой на выборах президента и пожелал ему вывести Украину из непростой ситуации.

Напомним:

  • 21 апреля состоялся второй тур выборов президента Украины.
  • Согласно данным экзит-пола, за шоумена Владимира Зеленского отдали голоса 73% опрошенных украинцев, за действующего главу государства Петра Порошенко – 25.5%.
  • По состоянию на вечер вторника ЦИК обработал 99,99% электронных протоколов: Зеленский набирает 73,22%, Порошенко - 24,45%.

Украинская правда

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Темы: Зеленский выборы президента 2019
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