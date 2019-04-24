Керченського стрілка принижували однолітки, і ось результат – Слідком РФ
Студента Владислава Рослякова, який в керченському політехнічному коледжі вбив 21 людину восени 2018 року, принижували однолітки.
Про це заявив глава Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін, повідомляє "Новая газета".
"Цього хлопчика в Керчі весь час принижували однокласники. Виявляється, зараз важливо ходити в джинсах саме американських, а не в підробці під американські, футболка точно така ж, не підробка. Він підробляв, купував на ринку, у нього мама одна була", - заявив Бастрикін під час виступу на міжнародній конференції у Всеросійському державному університеті юстиції.
"Його постійно принижували на цій основі, ось результат", - додав глава СК РФ.
Він навів приклад Рослякова, коли говорив про реакцію молоді на несправедливість і зазначив, що потрібно "заохочувати моральну і позитивну поведінку" представників молодого покоління.
Нагадаємо:
- 17 жовтня 2018 року у керченському коледжі пролунав вибух та стрільба, у результаті чого 21 людина загинула, близько 50 отримали поранення.
- За даними російського слідства, убивства влаштував 18-річний студент 4 курсу коледжу Владислав Росляков.
- Після стрілянини по людях студент наклав на себе руки.
- Згодом у речах Рослякова знайшли вибухівку.
- Російські силовики розглядали версію про те, що Росляков міг бути не один.
- Також повідомлялося, що студент готував напад 2 роки.