Керченського стрілка принижували однолітки, і ось результат – Слідком РФ

Студента Владислава Рослякова, який в керченському політехнічному коледжі вбив 21 людину восени 2018 року, принижували однолітки.

Про це заявив глава Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін, повідомляє "Новая газета".

"Цього хлопчика в Керчі весь час принижували однокласники. Виявляється, зараз важливо ходити в джинсах саме американських, а не в підробці під американські, футболка точно така ж, не підробка. Він підробляв, купував на ринку, у нього мама одна була", - заявив Бастрикін під час виступу на міжнародній конференції у Всеросійському державному університеті юстиції.

"Його постійно принижували на цій основі, ось результат", - додав глава СК РФ.

Він навів приклад Рослякова, коли говорив про реакцію молоді на несправедливість і зазначив, що потрібно "заохочувати моральну і позитивну поведінку" представників молодого покоління.

Нагадаємо: