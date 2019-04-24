Керченского стрелка унижали сверстники, и вот результат – Следком РФ

Студента Владислава Рослякова, который в керченском политехническом колледже убил 21 человека осенью 2018 года, унижали сверстники.

Об этом заявил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, сообщает "Новая газета".

"Этого мальчика в Керчи все время унижали одноклассники. Оказывается, сейчас важно ходить в джинсах именно американских, а не в подделке под американские, футболка точно такая же, не подделка. Он подделывал, покупал на рынке, у него мама одна была", - заявил Бастрыкин во время выступления на международной конференции во Всероссийском государственном университете юстиции.

"Его постоянно унижали на этой основе, вот результат", — добавил глава СК РФ.

Он привел пример Рослякова, когда говорил о реакции молодежи на несправедливость и отметил, что нужно "поощрять нравственное и положительное поведение" представителей молодого поколения.

Напомним: