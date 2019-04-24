"Вову Морду" хотіли розстріляти з кулемета: поліція наполягає на арешті підозрюваного

Ймовірного співорганізатора замаху на львівського кримінального авторитета Володимира Дідуха суд випустив під заставу, поліція повторно затримала його за підозрою у вчиненні інших тяжких злочинів.

Про це 24 квітня повідомив перший заступник голови Національної поліції начальник кримінальної поліції В’ячеслав Аброськін, інформує прес-служба поліції.

Напередодні Святошинський районний суд Києва обрав стосовно чоловіка запобіжний захід у вигляді внесення застави у розмірі 192 тисяч гривень. На виході з ізолятора тимчасового тримання поліція повторно затримала чоловіка за підозрою у вчиненні інших тяжких злочинів.

Аброськін висловив сподівання, що органи прокуратури підтримають підозру і обвинувачення стосовно затриманого зловмисника.

"Наразі ми направили до прокуратури всю доказову базу, задокументовану відповідно до чинного законодавства. Сподіваємося, прокуратура прийме законне рішення та ізолює особливо небезпечного злочинця від суспільства", – сказав начальник кримінальної поліції.

Аброськін звертає увагу на те, що суд відпустив під заставу саме співорганізатора замаху на вбивство, який готував цей злочин протягом кількох місяців.

"Убивство планувалося із застосуванням кулемета калібру 12,7, з якого жертву мали розстріляти на відкритій місцевості. Дальність пострілу з такої зброї становить 3,5 кілометра, що могло призвести і до чисельних інших жертв серед випадкових людей", – зазначив перший заступник голови Нацполіції.

"На наше переконання, такі громадяни, підозрювані у скоєнні тяжких злочинів, мають перебувати за ґратами, без права можливості внесення застави. Інакше завтра нас можуть чекати нові зухвалі вбивства", – наголосив він.

Поліція традиційно не називає ім’я підозрюваного, водночас за даними "Української правди", мова йде про Андрія Солтиса.

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