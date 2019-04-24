"Вову Морду" хотели расстрелять из пулемета: полиция настаивает на аресте

Вероятного соорганизатора покушения на львовского криминального авторитета Владимира Дидуха суд выпустил под залог, полиция повторно задержала его по подозрению в совершении других тяжких преступлений.

Об этом 24 апреля сообщил первый заместитель председателя Национальной полиции начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин, информирует пресс-служба полиции.

Накануне Святошинский районный суд Киева избрал в отношении мужчины меры пресечения в виде внесения залога в размере 192 тысяч гривен. На выходе из изолятора временного содержания полиция повторно задержала его по подозрению в совершении других тяжких преступлений.

Аброськин выразил надежду, что органы прокуратуры поддержат подозрение и обвинение в отношении задержанного злоумышленника.

"Сейчас мы направили в прокуратуру всю доказательную базу, документированную в соответствии с действующим законодательством. Надеемся, прокуратура примет законное решение и изолирует особо опасного преступника от общества", - сказал начальник криминальной полиции.

Аброськин обращает внимание на то, что суд отпустил под залог именно соорганизатора покушения на убийство, который готовил это преступление в течение нескольких месяцев.

"Убийство планировалось с применением пулемета калибра 12,7, из которого жертву должны были расстрелять на открытой местности. Дальность выстрела из такого оружия составляет 3,5 километра, что могло привести и к многочисленным других жертв среди случайных людей", - отметил первый зампредседателя Нацполиции.

"По нашему мнению, такие граждане, подозреваемые в совершении тяжких преступлений, должны находиться за решеткой, без права возможности внесения залога. Иначе завтра нас могут ждать новые дерзкие убийства", - подчеркнул он.

Полиция традиционно не называет имя подозреваемого, однако по данным "Украинской правды", речь идет об Андрее Солтисе.

Напомним: