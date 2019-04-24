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"Вову Морду" хотели расстрелять из пулемета: полиция настаивает на аресте

Среда, 24 апреля 2019, 12:11

Вероятного соорганизатора покушения на львовского криминального авторитета Владимира Дидуха суд выпустил под залог, полиция повторно задержала его по подозрению в совершении других тяжких преступлений.

Об этом 24 апреля сообщил первый заместитель председателя Национальной полиции начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин, информирует пресс-служба полиции.

Накануне Святошинский районный суд Киева избрал в отношении мужчины меры пресечения в виде внесения залога в размере 192 тысяч гривен. На выходе из изолятора временного содержания полиция повторно задержала его по подозрению в совершении других тяжких преступлений.

Аброськин выразил надежду, что органы прокуратуры поддержат подозрение и обвинение в отношении задержанного злоумышленника.

"Сейчас мы направили в прокуратуру всю доказательную базу, документированную в соответствии с действующим законодательством. Надеемся, прокуратура примет законное решение и изолирует особо опасного преступника от общества", - сказал начальник криминальной полиции.

Аброськин обращает внимание на то, что суд отпустил под залог именно соорганизатора покушения на убийство, который готовил это преступление в течение нескольких месяцев.

"Убийство планировалось с применением пулемета калибра 12,7, из которого жертву должны были расстрелять на открытой местности. Дальность выстрела из такого оружия составляет 3,5 километра, что могло привести и к многочисленным других жертв среди случайных людей", - отметил первый зампредседателя Нацполиции.

"По нашему мнению, такие граждане, подозреваемые в совершении тяжких преступлений, должны находиться за решеткой, без права возможности внесения залога. Иначе завтра нас могут ждать новые дерзкие убийства", - подчеркнул он.

Полиция традиционно не называет имя подозреваемого, однако по данным "Украинской правды", речь идет об Андрее Солтисе.

Напомним:

  • 15 апреля в Киевской области полицейские задержали трех человек, которые планировали убить львовского криминального авторитета.
  • По данным следствия, указанная группа готовила физическую ликвидацию Владимира Дидуха, известного по прозвищу "Вова Морда".
  • В Генпрокуратуре сообщили имена пойманных преступников. Это 38-летний ранее судимый львовянин Сергей Цвень, известный в криминальных кругах по прозвищу "Цвик"; 45-летний Владимир Билык, официально проживает в Житомирской области, но является уроженцем Львовщины; и 41-летний львовянин Андрей Солтис.

Украинская правда

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Темы: убийствокриминалполицияКиевская область
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