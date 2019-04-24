Рада не встигла розглянути 20 "мовних" поправок
Середа, 24 квітня 2019, 15:05
Перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко закрила ранкове засідання парламенту у середу після розгляду 99% поправок до мовного закону.
Про повідомляє "Укрінформ".
За словами Геращенко, Раді залишилося розглянути ще близько 20 поправок до законопроекту "Про забезпечення функціонування української мови як державної".
Поправки продовжать розглядати у четвер. Цього ж дня Рада має вийти на голосування за відповідний законопроект.
Засідання Комітету ВР з питань культури і духовності, на якому планують фіналізувати текст законопроекту про мову, заплановане на 14:30 24 квітня і проходитиме публічно.
Нагадаємо:
- У першому читанні законопроект №5670-д парламент ухвалив 4 жовтня 2018 року.
- У грудні 2018 року профільний комітет доопрацював його, розглянувши 2059 поправок.
- У лютому Верховна Рада почала розглядати у другому читанні закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної".