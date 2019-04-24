Рада не встигла розглянути 20 "мовних" поправок

Перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко закрила ранкове засідання парламенту у середу після розгляду 99% поправок до мовного закону.

Про повідомляє "Укрінформ".

За словами Геращенко, Раді залишилося розглянути ще близько 20 поправок до законопроекту "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Поправки продовжать розглядати у четвер. Цього ж дня Рада має вийти на голосування за відповідний законопроект.

Засідання Комітету ВР з питань культури і духовності, на якому планують фіналізувати текст законопроекту про мову, заплановане на 14:30 24 квітня і проходитиме публічно.

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