Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко закрыла утреннее заседание парламента в среду после рассмотрения 99% поправок к языковому закону.

Об этом сообщает "Укринформ".

По словам Геращенко, Раде осталось рассмотреть еще около 20 поправок к законопроекту "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Поправки продолжат рассматривать в четверг. В этот же день Рада должна выйти на голосование за соответствующий законопроект.

Заседание Комитета ВР по вопросам культуры и духовности, на котором планируют финализировать текст законопроекта о языке, запланировано на 14:30 24 апреля и будет проходить публично.

Напомним: