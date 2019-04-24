Сурков о паспортах РФ в ОРДЛО: Это долг перед говорящими по-русски
Помощник президента России Владислав Сурков заявил, что решение Владимира Путина о выдаче жителям оккупированного Донбасса российских паспортов является долгом властей РФ перед "говорящими и думающими по-русски людьми".
Об этом он заявил российскому изданию ТАСС.
"Это долг России перед говорящими и думающими по-русски людьми, которые сейчас оказались в очень тяжелой ситуации из-за репрессивных действий киевского режима. Украина отказывается признавать их своими гражданами, вводя экономическую блокаду, не допуская их на выборы, применяя против них военную силу", - заявил он.
По его словам, решение Путина является "абсолютно справедливым и неизбежным".
"Получив паспорта, люди будут чувствовать себя более защищенными и свободными", - подчеркнул помощник Путина.
Напомним:
- 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.
- 17 апреля сообщалось, что Кремль после президентских выборов в Украине планирует раздавать российские паспорта в ОРДЛО.
- По словам источника другого российского РБК, планировалось, что жители так называемых "ДНР" и "ЛНР" смогут получить российские паспорта без обязательных экзаменов и соблюдения требования о проживании в России более пяти лет.
- Источник также сообщил, что основными условиями изменения гражданства будут наличие паспортов "ЛНР" и "ДНР" и сдача украинского паспорта.
- В РФ заявили, что по состоянию на 1 января 2019 года насчитали 2,28 млн человек на оккупированной территории Донецкой области и 1,45 – в Луганской области.
- Верховная Рада планирует 25 апреля рассмотреть закон о языке.
Ранее победитель 2 тура выборов президента Владимир Зеленский заявлял, что предпочитает узнать мнение граждан по языковому вопросу и выступает за сохранение вещания на русском на телевидении.
- 28 февраля Верховная Рада начала рассматривать во втором чтении закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
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