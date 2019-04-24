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Україна звернулася до Радбезу ООН через російські паспорти для жителів ОРДЛО

Середа, 24 квітня 2019, 16:34

Україна звернулася до Ради безпеки ООН у зв’язку з указом Путіна про спрощену видачу російських паспортів для жителів ОРДЛО.

Про це повідомим постійний представник України при організації Володимир Єльченко.

"За дорученням Порошенка вже звернулися до Ради Безпеки ООН. Цей зухвалий крок суперечить схваленим Радою Безпеки Мінським домовленостям!", - повідомив у Twitter Єльченко.

24 квітня президент РФ Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей.

17 квітня повідомлялося, що Кремль після президентських виборів в Україні планує роздавати російські паспорти в ОРДЛО.

Європейська правда

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Теми: ООНУкраїнаОРДЛОРосія
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