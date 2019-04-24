Украина обратилась в Совбез ООН из-за российских паспортов для жителей ОРДЛО

Украина обратилась в Совет Безопасности ООН в связи с указом президента РФ Владимира Путина об упрощенной выдаче российских паспортов жителям ОРДЛО.

Об этом сообщил постоянный представитель Украины при организации Владимир Ельченко.

"По поручению Петра Порошенко уже обратились в Совет Безопасности ООН. Этот наглый шаг противоречит одобренным Советом Безопасности Минским договоренностям!" - сообщил в Twitter Ельченко.

24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

17 апреля сообщалось, что Кремль после президентских выборов в Украине планирует раздавать российские паспорта в ОРДЛО.

Европейская правда