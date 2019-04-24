Раду можуть розпустити до 14 червня – суддя Вовк

Голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк заявив, що президент має повноваження розпустити Верховну Раду до 14 червня 2019 року.

Про це він 24 квітня написав у Facebook.

"На мою думку, президент України має повноваження розпустити Верховну Раду в строк до 14 червня 2019 року", - заявив Вовк.

Глава ОАСК зазначив, що для визначення кінцевої дати "проаналізував чинне законодавство, провів елементарні математичні підрахунки".

Вовк, опираючись на ч. 2 ст. 90 Конституції, пише, що президент має право достроково припинити повноваження Верховної Ради, якщо:

протягом 1 місяця у ВР не сформовано коаліцію депутатських фракцій.

протягом 60 днів після відставки КМУ не сформовано персональний склад уряду

протягом 30 днів однієї чергової сесії пленарні засідання не можуть розпочатися.

Він стверджує, що для визначення кінцевої дати розпуску парламенту, потрібно встановити дату закінчення повноважень ВР, а за конституцією це п'ять років.

Вовк посилається на Конституцію і зазначає, що повноваження парламенту припиняються у день відкриття першого засідання ВРУ нового скликання.

Голова суду повідомляє, що ВРУ збирається на першу сесію не пізніше ніж на 30 день після офіційного оголошення результатів виборів до парламенту, а офіційне оприлюднення результатів виборів має відбутись впродовж 20 днів з дня голосування.

"Беручи до уваги призначення чергових виборів до ВРУ на 27 жовтня 2019 року, повноваження діючої ВРУ можуть тривати і до 16 грудня 2019 року (27 жовтня 2019 року + 20 днів на офіційне оприлюднення результатів виборів + 30 днів на відкриття першої сесії новообраної Ради)", - пояснив він.

Таким чином, Вовк доходить до висновку, що повноваження парламенту триватимуть ще 50 днів після дня виборів, що надає президенту право розпустити ВРУ до 16 червня 2019 року.

За його словами, проаналізувавши попередні проміжки часу, між виборами і першим засіданням новообраної ВРУ в середньому минає 48 днів.

Глава суду вважає, що це дає право президенту розпустити Раду до 14 червня 2019 року.

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