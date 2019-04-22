Жодних підстав для розпуску Ради немає – Парубій

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій заявляє, що наразі немає підстав для розпуску парламенту, а після 27 травня їх і не зможе виникнути.

Про це він сказав на брифінгу 22 квітня.

"Питання розпуску не є забаганкою будь-якого президента, а розпуск може відбутися виключно на тих умовах, які зазначені в Конституції і законах", - сказав Парубій.

Він нагадав, що таких передумов є три: коли упродовж 30 днів не створена нова коаліція, коли упродовж 30 днів Рада не може розпочати свою роботу через відсутність більшості і коли упродовж 2 місяців парламент не може обрати новий склад уряду.

"Жодної з цих передумов на сьогодні немає. І кожна з тих умов передбачає певний термін від 30 до 60 днів. І є ще одна позиція – розпуск ВР неможливий за 6 місяців до завершення цієї каденції", - сказав спікер ВР.

Він відзначив, що юристи сперечаються, чи йдеться про день виборів 27 жовтня, чи про день складання присяги – 27 листопада.

"Але у будь-якому випадку з 27 травня взагалі будь-які передумови не будуть мати будь-якого сенсу", - сказав Парубій.

За його словами, розмови про розпуск Ради – не більше ніж політична дискусія.

"Жодних ні юридичних, ні політичних підстав для цього немає. Тим більше у нас є важливий порядок денний. Верховна Рада буде працювати до жовтня цього року", - підсумував спікер парламенту.

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