Жодних підстав для розпуску Ради немає – Парубій
Спікер Верховної Ради Андрій Парубій заявляє, що наразі немає підстав для розпуску парламенту, а після 27 травня їх і не зможе виникнути.
Про це він сказав на брифінгу 22 квітня.
"Питання розпуску не є забаганкою будь-якого президента, а розпуск може відбутися виключно на тих умовах, які зазначені в Конституції і законах", - сказав Парубій.
Він нагадав, що таких передумов є три: коли упродовж 30 днів не створена нова коаліція, коли упродовж 30 днів Рада не може розпочати свою роботу через відсутність більшості і коли упродовж 2 місяців парламент не може обрати новий склад уряду.
"Жодної з цих передумов на сьогодні немає. І кожна з тих умов передбачає певний термін від 30 до 60 днів. І є ще одна позиція – розпуск ВР неможливий за 6 місяців до завершення цієї каденції", - сказав спікер ВР.
Він відзначив, що юристи сперечаються, чи йдеться про день виборів 27 жовтня, чи про день складання присяги – 27 листопада.
"Але у будь-якому випадку з 27 травня взагалі будь-які передумови не будуть мати будь-якого сенсу", - сказав Парубій.
За його словами, розмови про розпуск Ради – не більше ніж політична дискусія.
"Жодних ні юридичних, ні політичних підстав для цього немає. Тим більше у нас є важливий порядок денний. Верховна Рада буде працювати до жовтня цього року", - підсумував спікер парламенту.
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- Президент Петро Порошенко сказав, що він і його команда готові допомагати в перехідний період новому президенту Володимиру Зеленському.
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