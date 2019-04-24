Раду могут распустить до 14 июня – судья Вовк

Председатель Окружного административного суда Киева Вовк заявил, что президент имеет полномочия распустить Верховную Раду до 14 июня 2019 года.

Об этом он 24 апреля написал в Facebook.

"По моему мнению, президент Украины имеет полномочия распустить Верховную Раду в срок до 14 июня 2019 года", - заявил Вовк.

Глава ОАСК отметил, что для определения конечной даты "проанализировал действующее законодательство, провел элементарные математические подсчеты".

Волк, опираясь на ч. 2 ст. 90 Конституции, пишет, что президент имеет право досрочно прекратить полномочия Верховной Рады, если:

в течение 1 месяца в ВР не сформирована коалиция депутатских фракций.

в течение 60 дней после отставки КМУ не сформирован персональный состав правительства.

в течение 30 дней одной очередной сессии пленарные заседания не могут начаться.

Он утверждает, что для определения конечной даты роспуска парламента, нужно установить дату окончания полномочий ВР, а по конституции это пять лет.

Волк ссылается на Конституцию и отмечает, что полномочия парламента прекращаются в день открытия первого заседания ВРУ нового созыва.

Председатель суда сообщает, что ВРУ собирается на первую сессию не позднее чем на 30 день после официального объявления результатов выборов в парламент, а официальное обнародование результатов выборов должно состояться в течение 20 дней со дня голосования.

"Принимая во внимание назначение очередных выборов в ВРУ на 27 октября 2019 года, полномочия действующей ВРУ могут длиться и до 16 декабря 2019 года (27 октября 2019 года + 20 дней на официальное обнародование результатов выборов + 30 дней на открытие первой сессии новоизбранной Рады)", - пояснил он.

Таким образом, Волк приходит к выводу, что полномочия парламента будут продолжаться еще 50 дней после дня выборов, что предоставляет президенту право распустить ВРУ до 16 июня 2019 года.

По его словам, проанализировав предыдущие промежутки времени, между выборами и первым заседанием новоизбранной ВРУ в среднем проходит 48 дней.

Глава суда считает, что это дает право президенту распустить Раду до 14 июня 2019 года.

Напомним: