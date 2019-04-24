Чеське видання вибачилося за статтю про Зеленського, але змінило лише заголовок

Чеське видання Český rozhlas вибачилося за публікацію матеріалу про Володимира Зеленського під назвою "Єврей на чолі українських фашистів" авторства оглядача Яна Фінгерланда і змінило заголовок, але не текст.

Про це повідомило посольство України у Чехії з посиланням на лист від шеф-редактора видання.

У листі до українського посла шеф-редактор вибачається і написав, що вважає заголовок невдалим, через що його було змінено. Однак, на його думку, "зміст тексту є фактично правильним" і тому він "не бачить, чому вони повинні вилучити текст з веб-сайту та з аудіоархіву".

За словами шеф-редактора, "автор коментаря сподівався, що всі слухачі і читачі зрозуміють іронію, і перш за все, що вони прочитають весь текст, щоб зрозуміти контекст".

Видання змінило заголовок з "Єврей на чолі українських фашистів" на "Єврей на чолі України".

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