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Чеське видання вибачилося за статтю про Зеленського, але змінило лише заголовок

Середа, 24 квітня 2019, 22:15

Чеське видання Český rozhlas вибачилося за публікацію матеріалу про Володимира Зеленського під назвою "Єврей на чолі українських фашистів" авторства оглядача Яна Фінгерланда і змінило заголовок, але не текст.

Про це повідомило посольство України у Чехії з посиланням на лист від шеф-редактора видання.

У листі до українського посла шеф-редактор вибачається і написав, що вважає заголовок невдалим, через що його було змінено. Однак, на його думку, "зміст тексту є фактично правильним" і тому він "не бачить, чому вони повинні вилучити текст з веб-сайту та з аудіоархіву".

За словами шеф-редактора, "автор коментаря сподівався, що всі слухачі і читачі зрозуміють іронію, і перш за все, що вони прочитають весь текст, щоб зрозуміти контекст".

Видання змінило заголовок з "Єврей на чолі українських фашистів" на "Єврей на чолі України".

Нагадаємо:

  • Посольство України у Чехії вимагало вибачень від чеського видання Český rozhlas через публікацію матеріалу про Володимира Зеленського під назвою "Єврей на чолі українських фашистів" автора Яна Фінгерланда.
  • Мати Зеленського - єврейка, проте раніше він відмовлявся коментувати ізраїльським медіа своє походження.
  • 21 квітня в Україні відбувся 2 тур виборів президента.
  • ЦВК опрацювала 100% електронних протоколів, шоумен Володимир Зеленський виграв президентські вибори з результатом 73,22%, а чинний глава держави Петро Порошенко отримав 24,45% електоральної підтримки.

Українська правда
Теми: ЧехіяЗМІЗеленськийскандал
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