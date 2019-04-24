Чеське видання вибачилося за статтю про Зеленського, але змінило лише заголовок
Чеське видання Český rozhlas вибачилося за публікацію матеріалу про Володимира Зеленського під назвою "Єврей на чолі українських фашистів" авторства оглядача Яна Фінгерланда і змінило заголовок, але не текст.
Про це повідомило посольство України у Чехії з посиланням на лист від шеф-редактора видання.
У листі до українського посла шеф-редактор вибачається і написав, що вважає заголовок невдалим, через що його було змінено. Однак, на його думку, "зміст тексту є фактично правильним" і тому він "не бачить, чому вони повинні вилучити текст з веб-сайту та з аудіоархіву".
За словами шеф-редактора, "автор коментаря сподівався, що всі слухачі і читачі зрозуміють іронію, і перш за все, що вони прочитають весь текст, щоб зрозуміти контекст".
Видання змінило заголовок з "Єврей на чолі українських фашистів" на "Єврей на чолі України".
Нагадаємо:
- Посольство України у Чехії вимагало вибачень від чеського видання Český rozhlas через публікацію матеріалу про Володимира Зеленського під назвою "Єврей на чолі українських фашистів" автора Яна Фінгерланда.
- Мати Зеленського - єврейка, проте раніше він відмовлявся коментувати ізраїльським медіа своє походження.
- 21 квітня в Україні відбувся 2 тур виборів президента.
- ЦВК опрацювала 100% електронних протоколів, шоумен Володимир Зеленський виграв президентські вибори з результатом 73,22%, а чинний глава держави Петро Порошенко отримав 24,45% електоральної підтримки.
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