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Чешское издание извинилось за статью о Зеленском, но изменило только заголовок

Среда, 24 апреля 2019, 22:15

Чешское издание Český rozhlas извинилось за публикацию материала о Владимире Зеленском под названием "Еврей во главе украинских фашистов" авторства обозревателя Яна Фингерланда и изменило название, но не текст.

Об этом сообщило посольство Украины в Чехии со ссылкой на письмо от шеф-редактора издания.

В письме к украинскому послу шеф-редактор извинился и написал, что считает заголовок неудачным, из-за чего он был изменен. Однако, по его мнению, "содержание текста фактически правильный" и поэтому он "не видит, почему они должны изъять текст из сайта и аудиоархива".

По словам шеф-редактора, "автор комментария надеялся, что все слушатели и читатели поймут иронию, и прежде всего, что они прочитают весь текст, чтобы понять контекст".

Издание изменило название с "Еврей во главе украинских фашистов" на "Еврей во главе Украины".

Напоминаем:

  • Посольство Украины в Чехии требовало извинений от чешского издания Český rozhlas из-за публикации материала о Владимире Зеленском под названием "Еврей во главе украинских фашистов" автора Яна Фингерланда.
  • Мать Зеленского - еврейка, однако ранее он отказывался комментировать израильским медиа свое происхождение.
  • 21 апреля в Украине состоялся 2 тур выборов президента.
  • ЦИК обработала 100% электронных протоколов, шоумен Владимир Зеленский выиграл президентские выборы с результатом 73,22%, а действующий глава государства Петр Порошенко получил 24,45% электоральной поддержки.

Украинская правда

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Темы: ЧехияСМИЗеленскийскандал
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