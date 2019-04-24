Чешское издание извинилось за статью о Зеленском, но изменило только заголовок
Чешское издание Český rozhlas извинилось за публикацию материала о Владимире Зеленском под названием "Еврей во главе украинских фашистов" авторства обозревателя Яна Фингерланда и изменило название, но не текст.
Об этом сообщило посольство Украины в Чехии со ссылкой на письмо от шеф-редактора издания.
В письме к украинскому послу шеф-редактор извинился и написал, что считает заголовок неудачным, из-за чего он был изменен. Однако, по его мнению, "содержание текста фактически правильный" и поэтому он "не видит, почему они должны изъять текст из сайта и аудиоархива".
По словам шеф-редактора, "автор комментария надеялся, что все слушатели и читатели поймут иронию, и прежде всего, что они прочитают весь текст, чтобы понять контекст".
Издание изменило название с "Еврей во главе украинских фашистов" на "Еврей во главе Украины".
Напоминаем:
- Посольство Украины в Чехии требовало извинений от чешского издания Český rozhlas из-за публикации материала о Владимире Зеленском под названием "Еврей во главе украинских фашистов" автора Яна Фингерланда.
- Мать Зеленского - еврейка, однако ранее он отказывался комментировать израильским медиа свое происхождение.
- 21 апреля в Украине состоялся 2 тур выборов президента.
- ЦИК обработала 100% электронных протоколов, шоумен Владимир Зеленский выиграл президентские выборы с результатом 73,22%, а действующий глава государства Петр Порошенко получил 24,45% электоральной поддержки.
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