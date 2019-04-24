Чешское издание извинилось за статью о Зеленском, но изменило только заголовок

Чешское издание Český rozhlas извинилось за публикацию материала о Владимире Зеленском под названием "Еврей во главе украинских фашистов" авторства обозревателя Яна Фингерланда и изменило название, но не текст.

Об этом сообщило посольство Украины в Чехии со ссылкой на письмо от шеф-редактора издания.

В письме к украинскому послу шеф-редактор извинился и написал, что считает заголовок неудачным, из-за чего он был изменен. Однако, по его мнению, "содержание текста фактически правильный" и поэтому он "не видит, почему они должны изъять текст из сайта и аудиоархива".

По словам шеф-редактора, "автор комментария надеялся, что все слушатели и читатели поймут иронию, и прежде всего, что они прочитают весь текст, чтобы понять контекст".

Издание изменило название с "Еврей во главе украинских фашистов" на "Еврей во главе Украины".

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